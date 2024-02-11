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تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر

2/11/2024 11:27:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد إنه جرى تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر التي كانت مقررة غدا الإثنين "بهدف تفعيل العلاقات الثنائية بعد عامين من البرود".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسبانية للصحفيين مساء اليوم إن تأجيل الزيارة يأتي "لأسباب تتعلق بالأجندة الجزائرية" من دون تقديم مزيد من التفاصيل ومن دون تحديد موعد جديد للزيارة التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي استجابة لدعوة من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وكان من المتوقع أن تنهي الزيارة الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في عام 2022 على خلفية قضية الصحراء المغربية بعد دعم مدريد المبادرة المغربية للحكم الذاتي فيها واعتبارها أن المبادرة هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وردا على ذلك أعلنت الجزائر في الثامن من شهر يونيو من عام 2022 التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.
من جانبها أكدت إسبانيا ان الجزائر دولة مجاورة وصديقة مؤكدة استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعبين علما ان الجزائر واصلت مد إسبانيا بالغاز.
وقررت الجزائر في منصف شهر نوفمبر الماضي طلب الموافقة الإسبانية على تعيين سفيرها الجديد في مدريد وهو ما اعتبرته السلطات الإسبانية إشارة واضحة على استعداد الجزائر على بدء صفحة جديدة فيما تشير بعض المصادر إلى ان موقف إسبانيا من الحرب على غزة كان أيضا أحد دوافع استئناف العلاقات مع إسبانيا. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



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