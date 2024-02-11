تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 2 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الأحد إنه جرى تأجيل زيارة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى الجزائر التي كانت مقررة غدا الإثنين "بهدف تفعيل العلاقات الثنائية بعد عامين من البرود".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الإسبانية للصحفيين مساء اليوم إن تأجيل الزيارة يأتي "لأسباب تتعلق بالأجندة الجزائرية" من دون تقديم مزيد من التفاصيل ومن دون تحديد موعد جديد للزيارة التي أعلن عنها يوم الخميس الماضي استجابة لدعوة من وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.
وكان من المتوقع أن تنهي الزيارة الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في عام 2022 على خلفية قضية الصحراء المغربية بعد دعم مدريد المبادرة المغربية للحكم الذاتي فيها واعتبارها أن المبادرة هي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف.
وردا على ذلك أعلنت الجزائر في الثامن من شهر يونيو من عام 2022 التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون وحسن الجوار والتعاون التي ابرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة إسبانيا.
من جانبها أكدت إسبانيا ان الجزائر دولة مجاورة وصديقة مؤكدة استعدادها الكامل لمواصلة الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها بما يعود بالنفع على الشعبين علما ان الجزائر واصلت مد إسبانيا بالغاز.
وقررت الجزائر في منصف شهر نوفمبر الماضي طلب الموافقة الإسبانية على تعيين سفيرها الجديد في مدريد وهو ما اعتبرته السلطات الإسبانية إشارة واضحة على استعداد الجزائر على بدء صفحة جديدة فيما تشير بعض المصادر إلى ان موقف إسبانيا من الحرب على غزة كان أيضا أحد دوافع استئناف العلاقات مع إسبانيا. (النهاية)
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