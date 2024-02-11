كوت ديفوار تتوج بكأس أمم إفريقيا على حساب نيجيريا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 11 - 2 (كونا) -- توج منتخب كوت ديفوار المستضيف بلقب كأس أمم إفريقيا إثر فوزه على نظيره النيجري (2-1) في نهائي البطولة الذي جمعهما اليوم الأحد ليحقق "الأفيال" لقبهم الثالث في المسابقة بعد لقبي 1992 و2015.
وكان المنتخب النيجيري سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب وليام تروست إيكونغ برأسية مركزة في الدقيقة ال 38 لينهي المنتخب النيجيري الشوط الاول متقدما بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني قلب منتخب الأفيال المعادلة بتسجيلهم هدف التعادل في الدقيقة ال62 عن طريق اللاعب فرانك كيسي قبل أن يحرز زميله سابستيان هالر هدف التتويج في الدقيقة ال81.
ويعتبر هذا اللقب الثالث لمنتخب الأفيال بكأس أمم إفريقيا بعد تتويجه في نسختي 1992 و 2015 وليلحق بمنتخب نيجيريا الذي فاز بالكأس ثلاث مرات سنوات 1980 و1994 و2013.(النهاية)
م ر ي / ه س ص
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