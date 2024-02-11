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كوت ديفوار تتوج بكأس أمم إفريقيا على حساب نيجيريا

2/11/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 11 - 2 (كونا) -- توج منتخب كوت ديفوار المستضيف بلقب كأس أمم إفريقيا إثر فوزه على نظيره النيجري (2-1) في نهائي البطولة الذي جمعهما اليوم الأحد ليحقق "الأفيال" لقبهم الثالث في المسابقة بعد لقبي 1992 و2015.
وكان المنتخب النيجيري سباقا إلى التسجيل عن طريق اللاعب وليام تروست إيكونغ برأسية مركزة في الدقيقة ال 38 لينهي المنتخب النيجيري الشوط الاول متقدما بهدف نظيف.
وفي الشوط الثاني قلب منتخب الأفيال المعادلة بتسجيلهم هدف التعادل في الدقيقة ال62 عن طريق اللاعب فرانك كيسي قبل أن يحرز زميله سابستيان هالر هدف التتويج في الدقيقة ال81.
ويعتبر هذا اللقب الثالث لمنتخب الأفيال بكأس أمم إفريقيا بعد تتويجه في نسختي 1992 و 2015 وليلحق بمنتخب نيجيريا الذي فاز بالكأس ثلاث مرات سنوات 1980 و1994 و2013.(النهاية)

م ر ي / ه س ص



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