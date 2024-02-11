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العاهل البحريني: توثيق العلاقات مع غامبيا في جميع المجالات

2/11/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 2 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد حرص البحرين على توثيق العلاقات مع غامبيا في جميع المجالات.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا الذي يزور البحرين حاليا.
وأضافت أن العاهل البحريني تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس غامبيا أداما بارو تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.
وأضافت أن العاهل البحريني استعرض خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية و التجارية وآفاق تعزيزها.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا عن تطلع بلاده للارتقاء بأوجه التعاون مع البحرين في مختلف المجالات.
كما بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع نظيره الغامبي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتوسيع آفاقها خدمة للمصالح المشتركة. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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