العاهل البحريني: توثيق العلاقات مع غامبيا في جميع المجالات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 11 - 2 (كونا) -- أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأحد حرص البحرين على توثيق العلاقات مع غامبيا في جميع المجالات.
وقالت وكالة الانباء البحرينية إن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا الذي يزور البحرين حاليا.
وأضافت أن العاهل البحريني تسلم خلال اللقاء رسالة خطية من رئيس غامبيا أداما بارو تتصل بعلاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات المختلفة.
وأضافت أن العاهل البحريني استعرض خلال اللقاء مسار العلاقات الثنائية وفرص التعاون بين البلدين ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية و التجارية وآفاق تعزيزها.
ومن جانبه أعرب وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا عن تطلع بلاده للارتقاء بأوجه التعاون مع البحرين في مختلف المجالات.
كما بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني مع نظيره الغامبي سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأكد الجانبان الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات وتوسيع آفاقها خدمة للمصالح المشتركة. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
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