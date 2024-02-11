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البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى

2/11/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 11 - 2 (كونا) -- نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الأحد من جديد إلى مستشفى والتر ريد العسكري لوجود أعراض مشكلة صحية في المثانة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بات رايدر في بيان له "حوالي الساعة الثانية والدقيقة 20 ظهرا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة نقل وزير الدفاع أوستن بواسطة حرسه الأمني إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني لفحصه بحثا عن أعراض تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة".
ونوه بيان البنتاغون بأنه جرى إخطار نائب وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض والكونغرس بالمستجدات الصحية المتعلقة بوزير الدفاع.
وأشار إلى أن مهام الوزير الرسمية لا تزال منوطة به حتى الساعة موضحا في الوقت ذاته أن نقل صلاحيات أوستن لنائبه حتى وإن مؤقتا هي أمر جرى الاستعداد له.
وأضاف "في هذا الوقت يحتفظ الوزير (أوستن) بمهام وواجبات منصبه" مشيرا إلى أنه نقل إلى المستشفى "المزود بأنظمة الاتصالات السرية وغير السرية اللازمة لأداء واجباته".
وأكد أن نائب الوزير على استعداد لتولي مهام وواجبات وزير الدفاع إذا لزم الأمر مشددا على أن الوزارة ستقدم التحديثات بشأن حالة الوزير أوستن في أقرب وقت.
كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد خضع في 22 ديسمبر الماضي لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا مما أدى إلى إصابته بعدوى في المسالك البولية ومضاعفات خطيرة في الأمعاء نقل على إثرها إلى المستشفى مرة أخرى في الأول من يناير غير أن البيت الأبيض لم يخطر بالأمر لمدة ثلاثة أيام.
وأثار عدم إخطار البيت الأبيض والرأي العام الأمريكي انتقادات شديدة خاصة من جانب الجمهوريين خاصة أن الرئيس الأمريكي هو بموجب الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد وهو ما دفع البيت الأبيض لإجراء مراجعة للبروتوكولات المتعلقة بالإخطارات المماثلة. كما أصدر وزير الدفاع بيانا أعلن فيه استعداده لتحمل مسؤولية قراره بالاحتفاظ بخصوصية وضعه الصحي.
وفي الوقت الذي اتخذ البيت الأبيض قراره بمراجعة البروتوكولات نفى مرارا على لسان المتحدثة باسمه كارين جان بيار ومنسق الاتصالات الاستراتيجية في المجلس القومي الأمريكي جون كيربي وجود أي توجه لدى الإدارة الأمريكية لإقالة وزير الدفاع (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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