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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

2/11/2024 11:27:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137472 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى لاستشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية.




3137478 القاهرة - رئيس البرلمان العربي عادل العسومي يشيد بالسياسة الكويتية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معربا عن التقدير الكبير لجهود سموه البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسط تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.




3137513 الكويت - ممثل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يفتتح مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ29 بتكريم كوكبة من الرواد والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023.




3137479 دبي - وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف يوقع مع وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني الاماراتي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي.




3137511 القاهرة - مصر تحذر من العواقب الوخيمة لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة ولاسيما مع تكدس أكثر من 4ر1 مليون نازح فلسطيني في رقعة جغرافية ضيقة.




3137519 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يعرب عن قلقه من تداعيات المخططات الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية على الوضع الإنساني للسكان.





3137517 واشنطن - الولايات المتحدة تعلن توجيه عدة ضربات على أهداف جديدة تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن.





3137514 بيروت - مقتل اثنين من عناصر حركة أمل اللبنانية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.




3137531 واشنطن - نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جديد إلى مستشفى والتر ريد العسكري في الولايات المتحدة لوجود أعراض مشكلة صحية في المثانة.





3137529 الرباط - منتخب كوت ديفوار يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا إثر فوزه على نظيره النيجري (2-1) في نهائي البطولة الذي جمعهما ليحقق "الأفيال" لقبهم الثالث في المسابقة بعد لقبي 1992 و2015. (النهاية)

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