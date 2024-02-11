موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3137472 الكويت - وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في جمهورية الصومال الفيدرالية وأدى لاستشهاد وإصابة عدد من العناصر التابعة للقوات المسلحة الإماراتية وقوة دفاع البحرين وذلك أثناء تواجدهم في جمهورية الصومال لأغراض تدريبية.
3137478 القاهرة - رئيس البرلمان العربي عادل العسومي يشيد بالسياسة الكويتية بقيادة حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه معربا عن التقدير الكبير لجهود سموه البناءة في دعم التضامن العربي والدفاع عن قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسط تفاقم الأوضاع الانسانية في قطاع غزة.
3137513 الكويت - ممثل سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري يفتتح مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ29 بتكريم كوكبة من الرواد والفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2023.
3137479 دبي - وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف يوقع مع وزير الدولة للشؤون المالية محمد الحسيني الاماراتي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين على هامش المنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في دبي.
3137511 القاهرة - مصر تحذر من العواقب الوخيمة لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة ولاسيما مع تكدس أكثر من 4ر1 مليون نازح فلسطيني في رقعة جغرافية ضيقة.
3137519 واشنطن - الرئيس الامريكي جو بايدن يعرب عن قلقه من تداعيات المخططات الإسرائيلية لمهاجمة مدينة رفح الفلسطينية على الوضع الإنساني للسكان.
3137517 واشنطن - الولايات المتحدة تعلن توجيه عدة ضربات على أهداف جديدة تابعة لميليشيات الحوثي في اليمن.
3137514 بيروت - مقتل اثنين من عناصر حركة أمل اللبنانية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.
3137531 واشنطن - نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من جديد إلى مستشفى والتر ريد العسكري في الولايات المتحدة لوجود أعراض مشكلة صحية في المثانة.
3137529 الرباط - منتخب كوت ديفوار يتوج بلقب كأس أمم إفريقيا إثر فوزه على نظيره النيجري (2-1) في نهائي البطولة الذي جمعهما ليحقق "الأفيال" لقبهم الثالث في المسابقة بعد لقبي 1992 و2015. (النهاية)
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