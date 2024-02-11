أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 شباط (بترا)-ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتكون دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
أما الأربعاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
كما تبقى الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون في ساعات ما بعد الظهر غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة خاصة في جنوب وشرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
12/02/2024 06:52:22
MENAFN11022024000117011021ID1107839409
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