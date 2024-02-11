أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق اليوم وغدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 شباط (بترا)-ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم الاثنين، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، حيث تسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، وتكون دافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد الثلاثاء، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

أما الأربعاء، فتتأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

كما تبقى الأجواء الخميس، باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في العديد من المناطق، قد تكون في ساعات ما بعد الظهر غزيرة أحيانا ولفترة قصيرة خاصة في جنوب وشرق المملكة ويصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 19 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 17 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 16 - 6، وفي مرتفعات الشراة 15 - 4، وفي مناطق البادية 22 - 9، وفي مناطق السهول 20 - 10، وفي الأغوار الشمالية 24 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 15، وفي البحر الميت 25 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

12/02/2024 06:52:22

