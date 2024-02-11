مقررة أممية: إسرائيل تتحدي التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 شباط (بترا)-قالت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن اسرائيل تتحدي التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بتصعيدها العدوان على غزة.

وقالت في منشور لها إن العدوان أدى إلى المزيد من مئات الضحايا والمزيد من الدمار والتهجير القسري، مشددة على أن "إسرائيل ملزمة بالالتزام بأمر المحكمة".

وقالت البانيز إنه "يتعين على الدول التصرف بشكل حاسم لمنع المزيد من الفظائع" في غزة.

يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت مؤخرا أمرا لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.

--(بترا)

م د/ب ع/هـ ح

11/02/2024 23:46:42

