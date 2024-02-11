مقررة أممية: إسرائيل تتحدي التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 11 شباط (بترا)-قالت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأحد، إن اسرائيل تتحدي التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية بتصعيدها العدوان على غزة.
وقالت في منشور لها إن العدوان أدى إلى المزيد من مئات الضحايا والمزيد من الدمار والتهجير القسري، مشددة على أن "إسرائيل ملزمة بالالتزام بأمر المحكمة".
وقالت البانيز إنه "يتعين على الدول التصرف بشكل حاسم لمنع المزيد من الفظائع" في غزة.
يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت مؤخرا أمرا لإسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
--(بترا)
م د/ب ع/هـ ح
11/02/2024 23:46:42
MENAFN11022024000117011021ID1107839408
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