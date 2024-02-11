كريم عبد العزيز يخوض رحلة مليئة بالمغامرات في ملحمة الحشاشين

MENAFN - Youm7) ينتظر ويترقب جموع المشاهدين في الوطن العربي كله مسلسل "الحشاشين" أضخم إنتاج مصري عربي، ويخوض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية "حسن الصباح" رحلة مليئة بالمغامرات في عمل سيكون ملحميا تاريخيا.

كريم عبد العزيز يجسد دور حسن الصباح ذلك الشاب الذي يخوض رحلة ملحمية بعد انضمامه إلى "مذهب الإسماعيلية الشيعي" في سن 17 عامًا، ويؤسس ذلك الشاب الجماعة التي سُميت لاحقًا بـ"الحشاشين"، ليخوض صراعات ومواجهات.

تاريخيا خرجت جماعة "الحشاشين" من طائفة النزارية الإسماعيلية، التي انفصلت عن الفاطميين في أواخر القرن الخامس الهجري، الحادي عشر الميلادي، وترجع تسميتها إلى كلمة "Assassins" أي القتلة أو الاغتياليون، لأنهم قتلوا ملوكهم وقادة الجيوش، ويقال أن سبب تسميتهم بالحشاشين لكونهم اضطروا لأكل الحشائش وقت حصار السلاجقة.

قبل عرض المسلسل يترقب الجميع مشاهدة نجمهم المحبوب كريم عبد العزيز في شخصية صعبة ومركبة ، تنقلت ما بين عدة أماكن ومدن، كما رحل بحرًا إلى مصر ومكث فيها 3 سنوات.

وكانت قد طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على صفحتها صورة بوستر النجم كريم عبد العزيز في مسلسل "الحشاشين" ومن المقرر طرحه خلال موسم رمضان المقبل ويحمل عددًا من المفاجآت، كما طرحت عددًا من صور المسلسل على خاصية ستورى.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف



