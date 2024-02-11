Monday, 12 February 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العروض الترويجية لمسلسل Shōgun قبل عرضه نهاية فبراير.. فيديو

2/11/2024 11:27:26 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت منصة FX عن اللقطات الترويجية الكاملة لمسلسل الحركة والأثارة الياباني
Shōgun ، قبل عرضه في 27 فبراير الجاري عبر منصة وHulu منصة
FX.

ويلعب الثنائى سانادا وجارفيس دورالبطولة، حيث يقدمان شخصية يوشي توراناجا وشخصية جون بلاكثورن، وهو من تأليف جوستين ماركس وراشيل كوندو.

ويدور مسلسل
Shōgun
في اليابان الإقطاعية، وبالتالي فإنه يرسم تصادم رجلين طموحين من عوالم مختلفة وأنثى ساموراي غامضة، وبحار إنجليزي مجازف انتهى به المطاف إلى غرق سفينته في اليابان، أرض ستعيد ثقافته غير المألوفة تعريفه في النهاية اللورد توراناجا، دايميو ذكي وقوي، على خلاف مع خصومه السياسيين الخطرين؛ والسيدة ماريكو، وهي امرأة تتمتع بمهارات لا تقدر بثمن ولكن روابط عائلية شائنة يجب أن تثبت قيمتها وولاءها.







MENAFN11022024000132011024ID1107839405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث