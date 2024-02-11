على الحجار يلتقى بجمهوره على مسرح الساقية يوم 28

MENAFN - Youm7) يحيى النجم على الحجاريوم الأربعاء الموافق 28 فبراير الجارى، حفلاً غنائيًا كبيرًا بساقية الصاوى بالزمالك فى قاعةالنهر، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء.ويقدم الحجار خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضًا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و"قلب الحبيب" و"مكتوبالى"، و"غزالة" و"الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"أسهرلك".

حفل الساقيةفى سياق متصل أكد النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي الذى اقيم مؤخراللاعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو سيكون ضيف شرف الحفل، مضيفا:" أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، كما يشمل الحفل أيضا عددا من نجوم الأوبرا منهم احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال والفنان ميدو عادل وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".