5 تسريحات مميزة لو شعرك قصير ووجهك مستدير

(MENAFN
- Youm7) الوصول إلى تسريحة شع تلائم الوجه هو من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتيات، وخاصة صاحبات الوجه المستدير اللاتي يمتلكن حجاما أكبر لمساحة الخدين، حيث يبحثن دائما عن تصفيفات شعر تلائم وجههن ليحظين بمظهر متألق ومتناسق خلال جميع الأوقات، ومن خلال ما نشره موقع instyle توجد 5 تسريحات للشعر القصير لصاحبات الوجه المستدير وهي:
جزء من الشعر لأعلى
يعد قسم الشعر إلى نصفين وربط النصف الأعلى ثم تصفيفه على النصف الأسفل هو بمثابة منح الشعر القصير كثافة أكبر له وأيضا إعطاء الوجه المستدير بعض من الطول بهذه الطريقة، وهي من أبسط تسريحات الشعر القصير التي تضيف أسلوب خاص.
قسم الشعر إلى نصفين الشعر المنسدل
وهي طريقة فرد الشعر القصير وإقرانه بطول الكتف، وتعد هذه التسريحة مرتبطة أكثر بفصل الصيف، ويمكن من خلالها فرق الشعر إلى نصفين أو إلى أحد الجانبين.
فرد الشعر فرق الشعر من المنتصف
يعد فرق الشعر القصير للمنتصف لصاحبات الوجه المستدير هو من التسريحات التي تضيف للوجه نسق مظهرا أكثر تناسقا وقوة.
فرق الشعر من المنتصف شعر مقلوب من الأطراف
قصة شعر من الأمام مع نهايات الشعر المقلوبة للداخل قادرة على إضافة أسلوب وطابع خاص لمظهرك مثلما صففته الممثلة الأمريكية سارة هايلاند.
نهاية شعر مقلوب طبقات من الشعر
هذه الطريقة من التصفيف تضيف حجاما أكبر للشعر، وتضيف لإطلالة المزيد من القوة وعدم الشعور بالقلق حيال طول الشعر القصير.
طبقات من الشعر
MENAFN11022024000132011024ID1107839402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.