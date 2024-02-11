5 تسريحات مميزة لو شعرك قصير ووجهك مستدير

MENAFN - Youm7) الوصول إلى تسريحة شع تلائم الوجه هو من أكثر الأشياء التي تبحث عنها الفتيات، وخاصة صاحبات الوجه المستدير اللاتي يمتلكن حجاما أكبر لمساحة الخدين، حيث يبحثن دائما عن تصفيفات شعر تلائم وجههن ليحظين بمظهر متألق ومتناسق خلال جميع الأوقات، ومن خلال ما نشره موقع instyle توجد 5 تسريحات للشعر القصير لصاحبات الوجه المستدير وهي:

جزء من الشعر لأعلى

يعد قسم الشعر إلى نصفين وربط النصف الأعلى ثم تصفيفه على النصف الأسفل هو بمثابة منح الشعر القصير كثافة أكبر له وأيضا إعطاء الوجه المستدير بعض من الطول بهذه الطريقة، وهي من أبسط تسريحات الشعر القصير التي تضيف أسلوب خاص.

قسم الشعر إلى نصفين الشعر المنسدل

وهي طريقة فرد الشعر القصير وإقرانه بطول الكتف، وتعد هذه التسريحة مرتبطة أكثر بفصل الصيف، ويمكن من خلالها فرق الشعر إلى نصفين أو إلى أحد الجانبين.

فرد الشعر فرق الشعر من المنتصف

يعد فرق الشعر القصير للمنتصف لصاحبات الوجه المستدير هو من التسريحات التي تضيف للوجه نسق مظهرا أكثر تناسقا وقوة.

فرق الشعر من المنتصف شعر مقلوب من الأطراف

قصة شعر من الأمام مع نهايات الشعر المقلوبة للداخل قادرة على إضافة أسلوب وطابع خاص لمظهرك مثلما صففته الممثلة الأمريكية سارة هايلاند.

نهاية شعر مقلوب طبقات من الشعر

هذه الطريقة من التصفيف تضيف حجاما أكبر للشعر، وتضيف لإطلالة المزيد من القوة وعدم الشعور بالقلق حيال طول الشعر القصير.









طبقات من الشعر



