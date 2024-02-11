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زيوت طبيعية لترطيب ونعومة الجسم.. الجوجوبا أبرزها

2/11/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) الاهتمام بالترطيب جزء أساسي من أي روتين للعناية بالبشرة، والترطيب لا يجب أن يتوقف فقط على الوجه والرقبة، لكن يفضل أن يكون ترطيب الجسم أيضًا جزءا من الروتين اليومي، لذا نستعرض
خلال السطور التالية أبرز الزيوت التي تساعد في ترطيب الجسم بسهولة وتساعد في التخلص من الجلد الميت والحصول على ملمس ناعم وفقًا لما جاء في موقع
kaleandcaramel



ترطيب الجسم زيت جوز الهند

يمتص زيت جوز الهند بسهولة في الجلد ومن المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فيتامين
E و، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.


زيت الزيتون

زيت الزيتون لا يسبب عادة ردود فعل تحسسية،
هو أكثر الزيوت أمانا لكن للحصول على أفضل النتائج، تأكدي من اختيار الصنف البكر.يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات A وD وE وK.

زيت بذور عباد الشمس

يعرف عن زيت عباد الشمس بأنه غني بفيتامين E ، سريع الامتصاص، لذا فهو خيار ممتاز كمرطب طبيعي

زبدة الشيا

زبدة الشيا المشتقة من شجرة الشيا الأفريقية، هي مادة تشبه الشحم وتوجد عادة في صورة صلبة، ولكنها تذوب في درجة حرارة الجسم، وتستخدم كمرطب للجسم والشعر أيضًا
يمكن دمجها بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على ملمس أكثر نعومة للاستخدام.

زيت الجوجوبا

يعمل زيت الجوجوبا على علاج الجلد الملتهب ويساعد في تجديد خلايا الجلد وتعزيزه، أيضًا
مضاد قوي
للالتهابات والتئام الجروح، لذا هو متعدد الاستخدامات ويساعد في التخلص من الجلد الميت.

زيت اللوز

يعرف زيت اللوز بفوائده المذهلة لامتلاكه عدة فيتامينات مثل فيتامين E والزنك والبروتينات والبوتاسيوم، ويوصي استخدامه للبشرة الحساسة لذا هو مرطب قوي ويعمل على إعادة تجديد الجلد.


زيوت طبيعية للترطيب








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