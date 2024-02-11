زيوت طبيعية لترطيب ونعومة الجسم.. الجوجوبا أبرزها

(MENAFN
- Youm7) الاهتمام بالترطيب جزء أساسي من أي روتين للعناية بالبشرة، والترطيب لا يجب أن يتوقف فقط على الوجه والرقبة، لكن يفضل أن يكون ترطيب الجسم أيضًا جزءا من الروتين اليومي، لذا نستعرض
خلال السطور التالية أبرز الزيوت التي تساعد في ترطيب الجسم بسهولة وتساعد في التخلص من الجلد الميت والحصول على ملمس ناعم وفقًا لما جاء في موقع
kaleandcaramel
ترطيب الجسم زيت جوز الهند
يمتص زيت جوز الهند بسهولة في الجلد ومن المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فيتامين
E و، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للفطريات والبكتيريا.
زيت الزيتون
زيت الزيتون لا يسبب عادة ردود فعل تحسسية،
هو أكثر الزيوت أمانا لكن للحصول على أفضل النتائج، تأكدي من اختيار الصنف البكر.يحتوي زيت الزيتون على فيتامينات A وD وE وK.
زيت بذور عباد الشمس
يعرف عن زيت عباد الشمس بأنه غني بفيتامين E ، سريع الامتصاص، لذا فهو خيار ممتاز كمرطب طبيعي
زبدة الشيا
زبدة الشيا المشتقة من شجرة الشيا الأفريقية، هي مادة تشبه الشحم وتوجد عادة في صورة صلبة، ولكنها تذوب في درجة حرارة الجسم، وتستخدم كمرطب للجسم والشعر أيضًا
يمكن دمجها بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند للحصول على ملمس أكثر نعومة للاستخدام.
زيت الجوجوبا
يعمل زيت الجوجوبا على علاج الجلد الملتهب ويساعد في تجديد خلايا الجلد وتعزيزه، أيضًا
مضاد قوي
للالتهابات والتئام الجروح، لذا هو متعدد الاستخدامات ويساعد في التخلص من الجلد الميت.
زيت اللوز
يعرف زيت اللوز بفوائده المذهلة لامتلاكه عدة فيتامينات مثل فيتامين E والزنك والبروتينات والبوتاسيوم، ويوصي استخدامه للبشرة الحساسة لذا هو مرطب قوي ويعمل على إعادة تجديد الجلد.
زيوت طبيعية للترطيب
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