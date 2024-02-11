4 خطوات هتخلي البانيو يرجع جديد من غير منظفات صناعية

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- Youm7) يحتاج حوض الاستحمام إلى تنظيف من وقت لآخر للتخلص من بقايا الصابون والبقع والقاذورات الأخرى التي قد تتراكم بمرور الوقت، فهناك طرق بسيطة وسهلة لتنظيف حوض الاستحمام الخاص بكِ، فكل ما تحتاجيه هو القليل من الدهن وبعض المكونات التي قد تكون لديكِ بالفعل في المنزل، تعرفي على تلك الطرق وفقًا لموقع "thespruce".
استخدمي بيروكسيد الهيدروجين "ماء الأكسجين"، ويجب عليكِ ارتدي نظارات وقفازات السلامة للحماية قبل البدء، لأنه على الرغم من فعالية بيروكسيد الهيدروجين في إزالة البقع إلا إنه قد يكون ضارًا إذا تم استنشاقه مباشرة ويمكن أن يسبب تهيجاً للعيني والجلد.
- تهوية الحمام
قومي بتهوية الحمام وفتح النوافذ والأبواب، وقومي بتشغيل جهاز تنقية الهواء إذا كان متوفر لديكِ.
- مزج معجون التنظيف
قرَومي بدمج جزأين من صودا الخبز مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين في طبق بلاستيكي، قومي بمزجهما جيداً حتى يصبح مثل المعجون، ويجب أن تكون الطبقة سميكة، إذا كان المعجون سائلاً جداً استمري في إضافة المزيد من صودا الخبز حتى يصل إلى القوام المطلوب.
- وضع المعجون على البقع
ضعي العجينة على البقعة واتركيها 10 دقائق قبل فركها، وإذا كانت البقعة عميقة اتركي المعجون لمدة ساعة قبل الفرك، و يمكنك فرك البقع بالمعجون أولاً ثم ترك المعجون عليه لمدة ساعة تقريباً قبل مسحه.
- شطف حوض الاستحمام
اشطفي المعجون بالماء باستخدام دلو أو رأس الدش القابل للفصل، قومي ببل إسفنحة وامسحي بها المعجون الزائد كما يمكنك استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة أيضاً، فإذا لم تختفي البقع قومي بوضع المعجون مرة أخرى وافركيه واتركيه لمدة ساعة واشطفيه مرة أخرى.
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