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4 خطوات هتخلي البانيو يرجع جديد من غير منظفات صناعية

2/11/2024 11:27:20 PM
(MENAFN- Youm7) يحتاج حوض الاستحمام إلى تنظيف من وقت لآخر للتخلص من بقايا الصابون والبقع والقاذورات الأخرى التي قد تتراكم بمرور الوقت، فهناك طرق بسيطة وسهلة لتنظيف حوض الاستحمام الخاص بكِ، فكل ما تحتاجيه هو القليل من الدهن وبعض المكونات التي قد تكون لديكِ بالفعل في المنزل، تعرفي على تلك الطرق وفقًا لموقع "thespruce".



استخدمي بيروكسيد الهيدروجين "ماء الأكسجين"، ويجب عليكِ ارتدي نظارات وقفازات السلامة للحماية قبل البدء، لأنه على الرغم من فعالية بيروكسيد الهيدروجين في إزالة البقع إلا إنه قد يكون ضارًا إذا تم استنشاقه مباشرة ويمكن أن يسبب تهيجاً للعيني والجلد.

- تهوية الحمام
قومي بتهوية الحمام وفتح النوافذ والأبواب، وقومي بتشغيل جهاز تنقية الهواء إذا كان متوفر لديكِ.

- مزج معجون التنظيف
قرَومي بدمج جزأين من صودا الخبز مع جزء واحد من بيروكسيد الهيدروجين في طبق بلاستيكي، قومي بمزجهما جيداً حتى يصبح مثل المعجون، ويجب أن تكون الطبقة سميكة، إذا كان المعجون سائلاً جداً استمري في إضافة المزيد من صودا الخبز حتى يصل إلى القوام المطلوب.

- وضع المعجون على البقع
ضعي العجينة على البقعة واتركيها 10 دقائق قبل فركها، وإذا كانت البقعة عميقة اتركي المعجون لمدة ساعة قبل الفرك، و يمكنك فرك البقع بالمعجون أولاً ثم ترك المعجون عليه لمدة ساعة تقريباً قبل مسحه.

- شطف حوض الاستحمام
اشطفي المعجون بالماء باستخدام دلو أو رأس الدش القابل للفصل، قومي ببل إسفنحة وامسحي بها المعجون الزائد كما يمكنك استخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة أيضاً، فإذا لم تختفي البقع قومي بوضع المعجون مرة أخرى وافركيه واتركيه لمدة ساعة واشطفيه مرة أخرى.














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