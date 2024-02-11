اعرفي إزاي تحافظي على لون شعرك وتحميه من الشيب المبكر

MENAFN - Youm7) تشعر العديد من النساء بالاستياء من فكرة وجود الشعر الأبيض، حيث يرتبط ذلك عادة بالشيخوخة ويُعتبر علامة على فقدان الشباب، وفي حين أنه من الصعب منع الشعر الأبيض تمامًا، خاصة إذا كان يحدث إلى حد كبير عن طريق الوراثة والشيخوخة، إلا أن هناك بعض الممارسات في نمط الحياة التي قد تساعد في إبطاء عملية الشيب أو الحفاظ على صحة شعرك فتعرفي عليها حسب ما ذكره موقعpinkvilla:







- خلى أكلك دايمًا صحى

تأكدى من أن نظامك الغذائي يتضمن مجموعة من العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد والنحاس والزنك، والتي تعتبر ضرورية لصحة الشعر وتناولى الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لمكافحة الإجهاد التأكسدي، مثل الفواكه والخضروات والشاي الأخضر.

- ابعدى عن الكيماويات والحرارة

استخدمي الشامبو والبلسم المعتدل المناسب لنوع شعرك، و تجنبي التصفيف الحراري المفرط والعلاجات الكيميائية، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وتساهم في ظهور الشيب المبكر.







- حافظى على رطوبة جسمك

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، بما في ذلك بصيلات الشعر.

- ابعدى عن التوتر

ابعدى عن التوتروالقلق المستمر وركزى على تمارين التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق، وواظبى على عدد ساعات نومك لأن النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة شعرك.







- ابعدى عن التدخين

إذا كنتى مدخنة فحاولى بقدرالإمكان الابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من الشيب المبكر.

- احمى شعرك من أضرار البيئة

قللى التعرض للعوامل البيئية القاسية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية،

ارتدي قبعة أو استخدمي منتجات الشعر ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عند قضاء فترات طويلة في الشمس.

- واظبى على ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني بانتظام يعزز صحة الشعر ويغذيه ويحميكى من الشيب المبكر .