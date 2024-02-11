اعرفي إزاي تحافظي على لون شعرك وتحميه من الشيب المبكر

(MENAFN
- Youm7) تشعر العديد من النساء بالاستياء من فكرة وجود الشعر الأبيض، حيث يرتبط ذلك عادة بالشيخوخة ويُعتبر علامة على فقدان الشباب، وفي حين أنه من الصعب منع الشعر الأبيض تمامًا، خاصة إذا كان يحدث إلى حد كبير عن طريق الوراثة والشيخوخة، إلا أن هناك بعض الممارسات في نمط الحياة التي قد تساعد في إبطاء عملية الشيب أو الحفاظ على صحة شعرك فتعرفي عليها حسب ما ذكره موقع
pinkvilla:
- خلى أكلك دايمًا صحى
تأكدى من أن نظامك الغذائي يتضمن مجموعة من العناصر الغذائية، وخاصة الفيتامينات والمعادن مثل فيتامينات ب والحديد والنحاس والزنك، والتي تعتبر ضرورية لصحة الشعر وتناولى الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لمكافحة الإجهاد التأكسدي، مثل الفواكه والخضروات والشاي الأخضر.
- ابعدى عن الكيماويات والحرارة
استخدمي الشامبو والبلسم المعتدل المناسب لنوع شعرك، و تجنبي التصفيف الحراري المفرط والعلاجات الكيميائية، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالشعر وتساهم في ظهور الشيب المبكر.
- حافظى على رطوبة جسمك
اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك، بما في ذلك بصيلات الشعر.
- ابعدى عن التوتر
ابعدى عن التوتروالقلق المستمر وركزى على تمارين التأمل أو اليوجا أو تمارين التنفس العميق، وواظبى على عدد ساعات نومك لأن النوم الكافي أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، بما في ذلك صحة شعرك.
- ابعدى عن التدخين
إذا كنتى مدخنة فحاولى بقدرالإمكان الابتعاد عن التدخين لأنه يزيد من الشيب المبكر.
- احمى شعرك من أضرار البيئة
قللى التعرض للعوامل البيئية القاسية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية،
ارتدي قبعة أو استخدمي منتجات الشعر ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية عند قضاء فترات طويلة في الشمس.
- واظبى على ممارسة الرياضة بانتظام
النشاط البدني بانتظام يعزز صحة الشعر ويغذيه ويحميكى من الشيب المبكر .
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