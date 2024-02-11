كل ما تريد معرفته عن خطط زيادة معدلات الإنتاج في حقول جابكو

MENAFN - Youm7) تستهدف شركة بترول خليج السويس (جابكو) خطط لزيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذى بدأ انتاجه نهاية ديسمبر الماضى، وذلك وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وتتضمن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى 2024-2025 وخطتها الاستثمارية الطموح للعام المالى 2024-2025

1-جار استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات انتاجه الحالية إلى اكثر من 7 آلاف برميل يومياً مخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل.

2- أعمال تدشين أولى مراحل الإنتاج بالحقل من خلال المشروع بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرية انبى وبتروجت وخدمات البترول البحرية.

3-الخطة الاستثمارية خلال عام 2024-2025 تتضمن ضخ استثمارات تقدر بنحو 586 ملايين دولار خلال العام، وأنها تستهدف زيادة معدل انتاجها اليومى البالغ حاليا نحو 66 الف برميل يومياً ليصل إلى 72 الف برميل زيت خام، ومن المخطط أن تقوم بحفر 12 بئراً استكشافية وتنموية تسهم فى تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

4- مواصلة الخطة الطموحة لإحلال وتجديد وتحديث تسهيلات الإنتاج والتى بدأتها الشركة حفاظاً على كفاءة واستمرارية الإنتاج وسلامة البيئة وتشمل إحلال خطوط الإنتاج القديمة وتحديث التوربينات ووحدات ضغط الغاز، حيث تشهد محطة الانتاج الرئيسية " المرجان36 " اعمال تحديث وحدة التوربينات.







