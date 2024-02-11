Monday, 12 February 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مش بس أخضر ..4 أنواع للهيدروجين يمكن الاستفادة منها.. اعرف التفاصيل

2/11/2024 11:27:15 PM
(MENAFN- Youm7)

أصفر وأزرق وفيروزى ورمادى وأخضر كلها أنواع ومسميات للهيدروجين يتم استخراجها واستخدامها كأنواع وقود بديلة ويتم تصنيفها حسب مصدر الاستخراج، يشمل 5 أنواع، وفيما يلى أشهر أنواع
وقود الهيدروجين :


1- الهيدروجين الرمادى والذى يتم إنتاجه من الوقود الأحفورى، سواء النفط والغاز، ويرافق ذلك انبعاثات الكربون وغيرها.


2- الهيدروجين الأزرق ويتم استخراجه من الوقود الأحفورى، إلّا أنه يرافق عملية إنتاج الهيدروجين احتجاز الكربون.


3- الهيدروجين الأخضر وهو النوع الأشهر ويستخرج عن طريق التحليل الكهربائى للماء، ولا ينتج عن ذلك أى انبعاثات، لأن الكهرباء المنتجة منه تأتى من طاقة متجددة.


4- الهيدروجين الفيروزى ينتج بعملية تعرف باسم تحليل الميثان حراريًا، وهى تتضمن استخدام الميثان، مثل الهيدروجين الرمادى والأزرق، غير أن التحليل الحرارى للميثان يعتمد على الحرارة المولدة بالكهرباء وليس من احتراق الوقود الأحفورى. تنتج هذه الطريقة الكربون أيضًا لكن فى صورته الصلبة، ما يعنى أنها تتجنب إطلاق الانبعاثات فى الغلاف الجوى.


5-الهيدروجين الأصفر ويقصد به الهيدروجين المستخرج من الماء بالكهرلة على غرار الهيدروجين الأخضر، والفرق الوحيد بينهما أن مصدر الكهرباء المستخدمة هو الطاقة النووية بدلًا من مصادر الطاقة المتجددة.








MENAFN11022024000132011024ID1107839396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث