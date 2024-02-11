مش بس أخضر ..4 أنواع للهيدروجين يمكن الاستفادة منها.. اعرف التفاصيل

أصفر وأزرق وفيروزى ورمادى وأخضر كلها أنواع ومسميات للهيدروجين يتم استخراجها واستخدامها كأنواع وقود بديلة ويتم تصنيفها حسب مصدر الاستخراج، يشمل 5 أنواع، وفيما يلى أشهر أنواع

وقود الهيدروجين :





1- الهيدروجين الرمادى والذى يتم إنتاجه من الوقود الأحفورى، سواء النفط والغاز، ويرافق ذلك انبعاثات الكربون وغيرها.





2- الهيدروجين الأزرق ويتم استخراجه من الوقود الأحفورى، إلّا أنه يرافق عملية إنتاج الهيدروجين احتجاز الكربون.





3- الهيدروجين الأخضر وهو النوع الأشهر ويستخرج عن طريق التحليل الكهربائى للماء، ولا ينتج عن ذلك أى انبعاثات، لأن الكهرباء المنتجة منه تأتى من طاقة متجددة.





4- الهيدروجين الفيروزى ينتج بعملية تعرف باسم تحليل الميثان حراريًا، وهى تتضمن استخدام الميثان، مثل الهيدروجين الرمادى والأزرق، غير أن التحليل الحرارى للميثان يعتمد على الحرارة المولدة بالكهرباء وليس من احتراق الوقود الأحفورى. تنتج هذه الطريقة الكربون أيضًا لكن فى صورته الصلبة، ما يعنى أنها تتجنب إطلاق الانبعاثات فى الغلاف الجوى.





5-الهيدروجين الأصفر ويقصد به الهيدروجين المستخرج من الماء بالكهرلة على غرار الهيدروجين الأخضر، والفرق الوحيد بينهما أن مصدر الكهرباء المستخدمة هو الطاقة النووية بدلًا من مصادر الطاقة المتجددة.



