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التخطيط: نستهدف زيادة مشاركة محافظات الصعيد فى الناتج المحلى لـ20% حتى 2030

2/11/2024 11:27:14 PM
(MENAFN- Youm7) تخطط الدولة المصرية زيادة مشاركة محافظات صيد مصر في النتاج المحلى الاجمالى لـ20% خلال الفترة من 2024 لـ2030، كما تستهدف زيادة استثمارات برنامج تنمية الصعيد لـ50 مليار جنيه.



وسـتواصل الدولة المصرية مساعيها لتحقيــق التنمية المكانية والمحلية والتي تعتبر إحدى ركائـز العدالـة الاجتماعية مـن خال سد الفجوات فـي المناطـق الريفيـة الجغرافيـة، خاصة التنموية والحدوديـة وفـق رؤيـة مصـر 2030 -حسب وزارة التخطيط- عبـر اسـتهداف الفئات ذات الدخــل المحدود وتمكين المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، وتهيئـة البيئـة المحليـة لإحداث التنمية وفق معايير وأسس ترتكـز على الإنتاجية والاستدامة، للحد من التفاوتات بين المناطق المختلفــة.



وتتضمـن التنميـة المكانيـة والمحلية:



1- إتاحة جودة الخدمات الأساسية وتحســينها في جميــع الأقاليم والمحافظات، خصوصا في الصحـة والتعليـم والتشـغيل.



2- زيادة الفرص الاستثمارية بالمناطــق الأكثر احتياجــا.



3- تستهدف الدولة المصرية خــلال الفتــرة 2030-2024 توزيــع مقومات النمو الاقتصادي على كافة محافظــات الجمهوريـة لضمـان التنميـة المكانيـة المتوازنـة مـن خـلال:



أ‌- تخطيـط المجمعـات الصناعيـة التـي تـم بناؤهـا؛ بمـا يتماشـى مـع المزايـا النسـبية للمحافظـات المصريــة بالبنــاء علــى الجهــود التــي يقــوم بهــا المجلــس الوطنــي للتنافســية بإصــدار مؤشــر التنافســية بيــن المحافظــات المصريــة بهــدف تدعيــم أداء مصــر التنافســي،

ب‌- تحفيــز المحافظــات علــى تحســين أدائهــا التنافســى، بمــا يدعــم القــدرات الإنتاجية والتصديريــة للقطــر المصــرى بحســب مقوماتــه الجغرافيــة.



4- زيــادة مشــاركة محافظــات الصعيــد فــي الناتــج المحلــي الإجمالي مــن %13 فــي بدايــة 2024 إلــى %20 فــي 2030 مـن خـلال حفـز الاستثمارات العامـة والخاصـة الموجهـة لمحافظـات الصعيد.



5- زيادة مسـتويات جاذبيتها من خال تفعيــل حوافــز الاستثمار الموجهـة إلـى تلـك المناطـق.



6- زيادة اسـتثمارات "برنامج تنميــة الصعيـد" إلى ما لا يقل عــن 50 مليار جنيــه.



7- مضاعفة عـدد المشــروعات في إطار البرنامج بالاستفادة من الشـراكات الدولية الفاعلــة.



8- خفـض نســب الفقــر فـي القــرى المصريـةً الأكثر احتياجا إلى النصــف، مــن خــال تركيـز المبـادرات التنمويـة القوميـة ويأتـي علـى رأسـها مشـروع "حيـاة كريمـة" بالمناطـق الأكثر احتياجــا لإحداث أثــر تنمــوى ملمـوس.



9- توحيــد جهــود كافــة المؤسســات الدوليــة علــى نهــج التمكيــن الاقتصادي للفقــراء كمدخــل لتحقيــق التنميــة المســتدامة، وربطــه بالتنميــة الريفيــة كمدخــل للقضــاء علــى الفقــر والجــوع.



10- توفيــر العمل اللائق.



11- كما سـيتم التركيــز علــى رأب الفجــوة النوعيــة فــي ســوق العمــل مــن خــلال تبنــي السياســات اللازمة لزيـادة مسـتويات مرونـة سـوق العمـل المصـري بمـا يســمح بالمزيــد مــن المشــاركة الاقتصادية للمــرأة المصريــة فــي ســوق العمــل مــن خــال تبنــي كافــة الآليات اللازمة.



12- مضاعفة نسبة مشاركة الإناث في القـوى العاملة من %15 إلى %32 .



13- رأب فجوة النوع في سـوق العمل لتنخفــض من %50 إلـى %33 بمـا يحقـق مكاسـب اقتصاديـة بقيمــة 743 مليــار جنيــه نتيجــة زيــادة مســتويات التمكيــن الاقتصادي للمرأة المصرية في ســوق
العمل اســتنادا لتقديــرات المؤسســات الدوليــة العمــل المتوقعــة لــرأب الفجــوة بيــن الجنســين في ســوق العمل.
















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