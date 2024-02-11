قطاع الأعمال يرفع شعار توطين الصناعة محليا والبداية بقطاع الكيماويات

MENAFN - Youm7) تواصل شركات قطاع الأعمال العام جهودها ؛لإحلال المنتج الأجنبي المستورد بمنتج محلي من خلال توطين الصناعة محليا ؛بما يخفف الطلب على العملة الصعبة ويعيد التوازن للميزان التجارى .

وتنفذ العديد من الشركات التابعة الصناعية تل الاستراتيجية بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يعظم من عوائد الشركات ويفتح المجال بشكل كامل أمام القطاع الخاص للاستفادة من قدراته المالية والتكنولوجية في تطوير الشركات وإضافة صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل خاصة في مجال صناعة الكيماويات .

ومن بين تلك المشروعات ،توقيع عقد مشاركة واتفاق مساهمين بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعة الكيماويات

،وشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات، بشأن تأسيس شركة" بيوردايف" بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور.



وذلك في إطار السياسة العامة واستراتيجية عمل وزارة

قطاع الأعمال العام لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وانطلاقا من خطة التطوير والتحديث وإعادة التشغيل والتي تشمل استغلال الأصول وحسن إدارتها واستثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعظيم

القيمة المضافة من خلال استغلال الفرصة البديلة.



شهد التوقيع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ووقع الاتفاقية كل من المحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واللواء محمود عشماوي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكيماويات، والمهندس محمد شيمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية وتطوير المشروعات.

وبحسب بيان الوزارة

تستهدف الاتفاقية الشراكة في إنشاء وإدارة وتشغيل مصنع لإنتاج منتجات الكلور من مسحوق وحبيبات والأقراص الخاصة بالتطهير وقتل البكتيريا والفيروسات والتى يتم استخدامها فى عدة مجالات حيوية منها تطهير وتنقية المياه وتعقيم التربة للزراعة وكذلك صناعات الأدوية والغزل والنسيج والطباعة والصباغة والورق، بالإضافة إلى إنتاج مشتقات الكلور والصودا باختلاف أنواعها والمنتجات الكيماوية تامة الصنع والأخرى التى تحتاج إلى إعادة التصنيع بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأكد الدكتور محمود عصمت بحسب بيان الوزارة ، أن المشروع يأتي في إطار خطة عمل متكاملة لخفض الواردات وزيادة الصادرات ويستهدف توفر بعض الاحتياجات التي يتم استيرادها من الخارج من خلال عملية صناعية تماشيًا مع سياسة التوسع في الصناعات التحويلية لإحلال الواردات، وتلبية احتياجات الأسواق من المنتجات الكيماوية المختلفة، إضافة إلى عدد من المشتقات المصاحبة للإنتاج والتي تتضمن منتجات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن دورة الإنتاج، ومنتجات تامة الصنع سيتم تداولها تجاريا.







