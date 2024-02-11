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صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

2/11/2024 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش احتفالية "الإذاعة المصرية .. بين الميكروفون والبودكاست" في تمام السابعة مساء غدٍ الموافق الإثنين 12 فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.

تأتي الاحتفالية -التي يشرف على تنظيمها المكتب الاعلامي للصندوق في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الأستاذة الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.

تقام الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 13 فبراير من كل عام.







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