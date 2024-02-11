صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للإذاعة

(MENAFN
- Youm7) يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان الدكتور وليد قانوش احتفالية "الإذاعة المصرية .. بين الميكروفون والبودكاست" في تمام السابعة مساء غدٍ الموافق الإثنين 12 فبراير بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا بالجزيرة.
تأتي الاحتفالية -التي يشرف على تنظيمها المكتب الاعلامي للصندوق في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، ويشارك بها الأستاذة الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان الأستاذة بأكاديمية الفنون، والإعلامية الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب سابقاً، والإذاعية الكبيرة دلال الشاطر رئيس إذاعة الشرق الأوسط سابقاً، والإعلامي الكبير إمام عمر.
تقام الاحتفالية في إطار التعريف بدور الإذاعة المصرية وتطورها ضمن الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة الذي يواكب يوم 13 فبراير من كل عام.
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