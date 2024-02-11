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ثقافة شمال سيناء.. احتفالات بذكرى الإسراء والمعراج ولقاءات متنوعة للرواد

2/11/2024 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) شهد مسرح قصر ثقافة العريش حفلاً فنيًا بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المعد برعاية وزارة الثقافة.



بدأ الحفل الذي قدمه الإذاعي د. محمد عبد النبي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد السلام جابر من مديرية الأوقاف، تلاها حديث حول ذكرى الليلة المباركة وأهم أحداثها والدروس المستفادة منها بحضور كل من د. محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ حسن المعلاوي مدير عام الوعظ والإرشاد، والشيخ عبد الحسيب محمد من الأزهر الشريف.



تلا ذلك عرض فني فرقة العريش للموسيقى العربية، قدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والابتهالات منها "طلع البدر علينا، إلى رحاب يثرب، لأجل النبى، مدد يا رسول الله، الرضا والنور" بقيادة المايسترو عبد الرحمن الشوربجي واختتم الحفل بعرض لفرقة المواهب بقيادة كابتن مدحت نجيب.



من ناحية أخرى وضمن أنشطة الفرع، شهد قصر العريش ورشة حكي تضمنت مناقشة كتاب بعنوان "قناة السويس الجديدة"، قامت خلالها نعمة إبراهيم بتوضيح تاريخ قناة السويس، للأطفال رواد القصر، ودورها في عبور السفن، وأهميتها في حركة التجارة العالمية، موضحة أهميتها للاقتصاد المصري، ثم تحدثت عن قناة السويس الجديدة وتأثيرها الإيجابي على عوائد الاقتصاد المصري.



من ناحية أخرى نظم نادي أدب البادية ببئر العبد أمسية شعرية بقرية نجيلة، لمناقشة الأعمال الشعرية للشاعر كريم أبو عوينة، بينما شهد بيت ثقافة قاطية فقرة اكتشاف مواهب في مجال الرسم.












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