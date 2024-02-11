قيم التصالح.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة العامة

MENAFN - Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان قيم التصالح يحاضر فيها المعالج النفسى الإكيلنيكى الدكتور أحمد فرج وتتناول الندوة قيمة التسامح والسلام النفسى للإنسان وذلك فى الساعة الخامسة من مساء اليوم فى مكتبة مصر الجديدة.

تتناول الندوة قيم التصالح والأولويات والقدرة والاستطاعة والتوقيت الملائم للتصالح وأساليب المساعدة الذاتية وكيف أحافظ علي حقوقي التبادلية والمعاملة بالمثل والتصالح الطويل الأمد في مقابل التصالح قصير الأمد.

وكانتمكتبة مصر الجديدةاستضافت ضمن فعاليات شهر يناير الماضى الكاتب محمد يوسف الغرباوى، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدى، على أن يناقشه ويدير اللقاء الباحث مصطفى الطيب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر المكتبة فى 42 شارع العروبة مصر الجديدة.ويحكى فيها الكاتب فى رواية متاهة العابد قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، وتدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد" فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.. الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.