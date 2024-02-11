قيم التصالح.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة العامة

(MENAFN
- Youm7) تنظم مكتبة مصر الجديدة ندوة بعنوان قيم التصالح يحاضر فيها المعالج النفسى الإكيلنيكى الدكتور أحمد فرج وتتناول الندوة قيمة التسامح والسلام النفسى للإنسان وذلك فى الساعة الخامسة من مساء اليوم فى مكتبة مصر الجديدة.
تتناول الندوة قيم التصالح والأولويات والقدرة والاستطاعة والتوقيت الملائم للتصالح وأساليب المساعدة الذاتية وكيف أحافظ علي حقوقي التبادلية والمعاملة بالمثل والتصالح الطويل الأمد في مقابل التصالح قصير الأمد.
وكانت
مكتبة مصر الجديدة
استضافت ضمن فعاليات شهر يناير الماضى الكاتب محمد يوسف الغرباوى، لمناقشة وتوقيع روايته "متاهة العابد"، الصادرة عن منشورات إبييدى، على أن يناقشه ويدير اللقاء الباحث مصطفى الطيب، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم بمقر المكتبة فى 42 شارع العروبة مصر الجديدة.
ويحكى فيها الكاتب فى رواية متاهة العابد قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، وتدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.
وتمتد الرحلة عبر السير في متاهات الحياة وتتبدل فيها شخصية بطل القصة "عابد" فمن ناسك يبحث عن حقيقة الكون وكنه ذاته إلى حكيم ملك نواصي العلم والطب ثم إلى شهبندر تجار يشار له بالبنان.. الرحلة طويلة استمرت أكثر من عشرين عاما صحبه فيها وسواس نفسه وقادها فيه كبره وعناده لكن لم يكن يتوقع ما يخبئه له القدر.
MENAFN11022024000132011024ID1107839390
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.