الأعلى للثقافة ينظم ندوة مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة

(MENAFN
- Youm7) تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة" بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.
تقام الندوة يوم الثلاثاء 20 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ويدير الندوة الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قناة السويس وعضو اللجنة، ويشارك بها الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الأسكندرية ، والدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو اللجنة، والدكتور محمد مرسى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا و مقرر اللجنة.
من جانب آخر تنظم
لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، بالمجلس الأعلى للثقافة ، أمسية للاحتفاء بالناقد والشاعر الفلسطيني إبراهيم السعافين، وذلك يوم الأربعاء21 فبراير الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً "أونلاين".
ويشارك بالندوة الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس،
والناقد والشاعر الفلسطيني الدكتور إبراهيم السعافين عضو مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور أحمد عبد الحميد مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد محمد ويس أستاذ النقد ونظرية الأدب - كلية الآداب جامعة البحرين، والدكتور جمال مقابله أستاذ النقد الأدبي بجامعتي الإمارات والهاشمية، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبى كلية الآداب جامعة بني سويف، والكاتب مصطفى عبد الله، ويديرها الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس
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