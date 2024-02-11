الأعلى للثقافة ينظم ندوة مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة

MENAFN - Youm7) تنظم لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "مسارات القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الجديدة" بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تقام الندوة يوم الثلاثاء 20 فبراير في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ويدير الندوة الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قناة السويس وعضو اللجنة، ويشارك بها الدكتور أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الأسكندرية ، والدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية وعضو اللجنة، والدكتور محمد مرسى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم التكنولوجيا و مقرر اللجنة.

من جانب آخر تنظم

لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية، بالمجلس الأعلى للثقافة ، أمسية للاحتفاء بالناقد والشاعر الفلسطيني إبراهيم السعافين، وذلك يوم الأربعاء21 فبراير الحالي، في تمام الساعة السابعة مساءً "أونلاين".

ويشارك بالندوة الدكتور أحمد درويش مقرر لجنة الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية بالمجلس،

والناقد والشاعر الفلسطيني الدكتور إبراهيم السعافين عضو مجمع اللغة العربية الأردني، والدكتور أحمد عبد الحميد مدرس علم اللغة بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد محمد ويس أستاذ النقد ونظرية الأدب - كلية الآداب جامعة البحرين، والدكتور جمال مقابله أستاذ النقد الأدبي بجامعتي الإمارات والهاشمية، والدكتور شريف الجيار أستاذ النقد الأدبى كلية الآداب جامعة بني سويف، والكاتب مصطفى عبد الله، ويديرها الدكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس