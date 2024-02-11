جيهان الدمرداش ترصد تحولات الرواية المصرية فى الربع الأول من القرن الـ 21

MENAFN - Youm7) صدر حديثًا عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام ؛ كتاب "الرواية المصرية في الرُبع الأول من القرن الحادي والعشرين" تحولات البنية وتقنيات السرد، للأديبة والناقدة المصرية "جيهان علي الدمرداش" والكتاب يقع في 292 صفحة من القطع الكبير، وينطلق من فرضية مؤداها أن التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية تؤثِّر في أنماط الرواية وبنيتها الفنية، ويسعى إلى إبراز أهم تحولات بنية الرواية المصرية - شكلاً ومضمونًا- في الألفية الجديدة، ودور ما شهده المجتمع المصري من تحولات سياسية واجتماعية وثقافية؛ لم تؤثِّر فقط على اتجاهات الرواية ومضامينها الفكرية؛ وإنما في تقنياتها الفنية، فكما أن الواقع المعيش ينعكس على فكر الأديب ويوجِّه كتاباته؛ فإن طبيعة هذا الواقع تنعكس أيضًا على تقنيات الكتابة وفنيات التعبير.

وشهدت الرواية المصرية في القرن الحادي والعشرين صعودًا وانتشارًا على نطاق أوسع مع ظهور جيل جديد من الروائيين الذين تفاعلوا مع معطيات الألفية الجديدة، إضافةً إلى روائِيِّ الفترة السابقة الذين استمر إبداعهم الروائي وتفاعل مع التحولات الجديدة للمجتمع.

وترى المؤلفة أن الرواية الواقعية تمثِّل بداية اتجاهات الرواية المعاصرة، دون الخوض في تاريخ نشأة الرواية وإرهاصاتها الأولى ومراحل تطورها، وهو ما استفاض الكتاب في دراسته، حيث اتخذ من الرواية الواقعية المصرية التي تشكَّلت ملامحها بوضوح في نهاية القرن العشرين منطلقًا لدراسة تحولات بنية الرواية في ضوء ما شهده المجتمع من تحولات ألقت بظلالها عليها من خلال بعض النماذج الروائية التي تكشف تلك التحولات.

ولا يطمح الكتاب إلى الإحاطة الشاملة بتحولات الرواية المصرية في حوالي رُبع قرن من الزمان، فهذا مستحيل على كتابٍ واحد أن يشمله، وإنما سعى إلى وضع إطار عام لما يمكن أن يلحظه الباحث الناقد من ملامح غالبة في البناء الروائي شكلاً ومضمونًا.

وجاءت محتويات الكتاب على النحو الآتي التمهيد: ويتناول أولاً: مفهوم البنية السردية وعلاقتها بتحولات المجتمع وثانيًا: الرواية المصرية في القرن العشرين والواقع المصري الفصل الأول (الدوافع التي أثرَّت في تحول البنية في الرواية المصرية) أما الفصل الثاني فجاء بعنوان: أنماط الرواية المصرية وتحوّلات البنية الفكرية.