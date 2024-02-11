شركة Neuralink التابعة Elon Musk تغير موقع التأسيس من ديلاوير إلى نيفادا

(MENAFN
- Youm7) قامت شركة Neuralink لزراعة شرائح الدماغ التابعة لإيلون موسك ، بتغيير موقع تأسيسها من ديلاوير إلى نيفادا، وفقًا لبوابات الأعمال في كلتا الولايتين، ويأتي هذا التطور بعد أسبوع تقريبًا من إعلان ماسك أن شركة Tesla ستجرى تصويتًا للمساهمين لنقل حالة تأسيسها إلى تكساس من ولاية ديلاوير بعد أن أبطل القاضي حزمة رواتبه البالغة 56 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن تغيير حالة التأسيس لشركة تسلا قد يأتي مع عقبات مثل الدعاوى القضائية للمستثمرين، خاصة إذا كان يُنظر إليها على أنها خطوة لتأمين حزمة راتبه، كما قال خبراء قانونيون، وقال ماسك الأسبوع الماضي إن شركة نيورالينك قامت بزرع أول شريحة دماغية لها في مريض بشري، كان يتعافى بشكل جيد بعد العملية.
ولم ترد شركة نيورالينك على الفور على طلب رويترز للتعليق، وفي سبتمبر 2023، تلقت الشركة موافقة من مجلس مراجعة مستقل لبدء التوظيف في أول تجربة بشرية لزراعة الدماغ لمرضى الشلل، وأضافت أن أولئك الذين يعانون من الشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري قد يكونون مؤهلين للدراسة، لكنها لم تكشف عن عدد المشاركين الذين سيتم تسجيلهم في التجربة، والتي ستستغرق حوالي ست سنوات لإكمالها.
وقالت نيورالينك إن الدراسة ستستخدم روبوتًا لوضع واجهة دماغية حاسوبية (BCI) مزروعة جراحيًا في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة، مضيفة أن هدفها الأولي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح، باستخدام أفكارهم وحدها.
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