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شركة Neuralink التابعة Elon Musk تغير موقع التأسيس من ديلاوير إلى نيفادا

2/11/2024 11:27:05 PM
(MENAFN- Youm7) قامت شركة Neuralink لزراعة شرائح الدماغ التابعة لإيلون موسك ، بتغيير موقع تأسيسها من ديلاوير إلى نيفادا، وفقًا لبوابات الأعمال في كلتا الولايتين، ويأتي هذا التطور بعد أسبوع تقريبًا من إعلان ماسك أن شركة Tesla ستجرى تصويتًا للمساهمين لنقل حالة تأسيسها إلى تكساس من ولاية ديلاوير بعد أن أبطل القاضي حزمة رواتبه البالغة 56 مليار دولار.



ومع ذلك، فإن تغيير حالة التأسيس لشركة تسلا قد يأتي مع عقبات مثل الدعاوى القضائية للمستثمرين، خاصة إذا كان يُنظر إليها على أنها خطوة لتأمين حزمة راتبه، كما قال خبراء قانونيون، وقال ماسك الأسبوع الماضي إن شركة نيورالينك قامت بزرع أول شريحة دماغية لها في مريض بشري، كان يتعافى بشكل جيد بعد العملية.



ولم ترد شركة نيورالينك على الفور على طلب رويترز للتعليق، وفي سبتمبر 2023، تلقت الشركة موافقة من مجلس مراجعة مستقل لبدء التوظيف في أول تجربة بشرية لزراعة الدماغ لمرضى الشلل، وأضافت أن أولئك الذين يعانون من الشلل بسبب إصابة الحبل الشوكي العنقي أو التصلب الجانبي الضموري قد يكونون مؤهلين للدراسة، لكنها لم تكشف عن عدد المشاركين الذين سيتم تسجيلهم في التجربة، والتي ستستغرق حوالي ست سنوات لإكمالها.



وقالت نيورالينك إن الدراسة ستستخدم روبوتًا لوضع واجهة دماغية حاسوبية (BCI) مزروعة جراحيًا في منطقة من الدماغ تتحكم في نية الحركة، مضيفة أن هدفها الأولي هو تمكين الأشخاص من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح، باستخدام أفكارهم وحدها.














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