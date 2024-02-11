أبل تطرح جهاز Ipad Air جديد قريبًا.. كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) تستعد شركة أبل لطرح تشكيلة جديدة من iPad Pro وiPad Air جديد في هذا العام، في الواقع، قد يكون هذا أكبر تحديث لمجموعة iPad Air على الإطلاق، حيث تخطط شركة Apple لنموذج بشاشة كبيرة لأول مرة، وفقًا لموقع 9to5mac.

قامت شركة Apple بإصلاح جهاز iPad Air في عام 2020 لمنحه شاشة مقاس 10.9 بوصة وتصميمًا مسطح الحواف مشابهًا لجهاز iPad Pro، هذا العام، تخطط شركة Apple للاحتفاظ بنفس لغة التصميم، ولكن توسيع التصميم إلى عامل شكل جديد.

وفقًا لتقارير متعددة، بما في ذلك Bloomberg، ستقدم شركة Apple طراز iPad Air جديدًا مقاس 12.9 بوصة هذا العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتوفر فيها جهاز iPad Air بحجمين للعرض، وهو يمثل نفس التشعب مثل تشكيلة iPad Pro، سيستخدم جهاز iPad Air مقاس 12.9 بوصة نفس تقنية شاشة LCD المستخدمة في الطراز مقاس 10.9 بوصة.

وفقًا للمخططات المسربة من سلسلة التوريد الخاصة بشركة Apple، ستحتوي طرازات iPad Air الجديدة على كاميرا مُعاد تصميمه، حاليًا، يتميز جهاز iPad Air بفتحة كاميرا دائرية واحدة في الخلف.

من المفترض أن تتميز الكاميرا الجديد بتصميم موجه عموديًا، مثل تصميمات كاميرا iPhone X منذ بضع سنوات مضت، ويتم وضع كل من الكاميرا والفلاش في نفس نتوء الكاميرا، مما يزيد من حجم النتوء، في الوقت الحالي، لا يحتوي جهاز iPad Air على فلاش الكاميرا.

حتى الآن، لا توجد معلومات حول سبب تخطيط شركة Apple لإجراء هذا التغيير بخلاف إضافة فلاش الكاميرا، قد يعني ذلك أن شركة Apple لديها ميزات كاميرا جديدة أخرى تتطلب التصميم الجديد.

أفاد مارك جورمان من بلومبرج، ستكون لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة حصرية لمجموعة iPad Pro، بينما ستعمل تشكيلة iPad Air – بما في ذلك الطرازين 10.9 بوصة و12.9 بوصة – مع لوحة المفاتيح Magic Keyboard الحالية، وهذه هي في الأساس طريقة Apple لمنح المستخدمين سببًا آخر لاختيار جهاز iPad Pro الأكثر تكلفة.

من المتوقع أن يتم إصدار طرازات iPad Air الجديدة في وقت ما في شهر مارس، بالإضافة إلى هذه التغييرات، سيحتوي جهاز iPad Air الجديد أيضًا على أداء مطور، على الأرجح في شكل شريحة M2 أو M3، قد نرى أيضًا أن شركة Apple تقدم بعض خيارات الألوان الجديدة.