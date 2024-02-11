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خدمة التخزين السحابي Google One تمتلك الآن أكثر من 100 مليون مشترك

2/11/2024 11:27:04 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندر بيتشاي، أن Google One لديه الآن أكثر من 100 مليون مشترك، وستركز الشركة على "هذا النمو" من خلال خطة AI Premium Plan التي تم إطلاقها حديثًا والتي تقدم ميزات مدعومة بنموذج Gemini AI الذي أعلنت عنه Google مؤخرًا.



وستحتوي خطة Google One AI Premium على ميزات مثل Gemini Advanced، مع وصول Gemini إلى Gmail وDocs والمزيد قريبًا، و تبلغ تكلفة خطة AI Premium 19.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا، في حين تبلغ تكلفة الخطط الأساسية والقياسية والمميزة 1.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا و2.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا و9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا على التوالي.



لاحظ أن أسعار خطط Google One وفوائدها ومدى توفرها قد تختلف حسب المنطقة.



يذكر أن Google One هي خدمة تخزين سحابي مدفوعة، ولديها خطط اشتراك مختلفة بسعات تخزينية مختلفة، بالإضافة إلى مزايا أخرى، مثل: القدرة على مشاركة السعة التخزينة مع أفراد العائلة، والحصول على دعم فني، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.














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