تعملها إزاي؟.. كيفية استعادة حساب فيس بوك المخترق بسرعة

MENAFN - Youm7) يعد حسابك على فيس بوك هو مساحتك الشخصية التي يصل إليها أي شخص دون إذنك، وفي كثير من الأحيان ترى مشاركات من أصدقائك تشير إلى أن حساباتهم قد تم اختراقها، لذلك اذا قام شخص باختراق حسابك أو إذا نسيت كلمة مرورك، فيمكنك استخدام عملية استرداد الحساب التلقائية علىفيس بوك للعودة مرة أخرى.

هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها معرفة أن حسابك قد تم اختراقه، وبكلمات فيسبوك الخاصة، إذا تغير بريدك الإلكتروني أو كلمة المرور الخاصة بك، أو تغير اسمك أو تاريخ ميلادك، أو تم إرسال طلبات صداقة إلى أشخاص لا تعرفهم، أو تم إرسال رسائل لم تكتبها أو منشورات أو تم إنشاء إعلانات لم تقم بإنشائها. فحينها قد يكون تم اختراق حسابك.

كيفية استعادة حساب فيسبوك المخترق بسرعة

1- انتقل إلى "الإعدادات والخصوصية".

2- اختر "كلمة المرور والأمن".

3- الضغط على "تغيير كلمة المرور"، تأكد من أنك تتذكر كلمة المرور السابقة.

وفي نفس صفحة "كلمة المرور والأمان"، يمكنك أيضًا التحقق من قائمة الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها، اضغط على قائمة بعنوان "مكان تسجيل الدخول"، إذا وجدت أن هناك جهازًا لا يخصك أو نظامًا لم تستخدمه، فيجب عليك إزالة حسابك على الفور من ذلك النظام.



اضغط على تسجيل الدخول، ثم اختر حساب آمن، ثم اتبع الخطوات التي سيظهرها فيسبوك أثناء متابعتك لتأمين حسابك، يمكنك أيضًا التواصل مع Facebook من خلال صفحة الدعم.

إذا قام المتسلل بتسجيل خروجك من حسابك على فيسبوك، فانتقل إلى Facebookمركز الدعم بفيس بوك، وسيُطلب منك إدخال رقم هاتفك المرتبط بحسابك على الفيس بوك، إذا كان الرقم الذي تدخله يتطابق مع رقمك المسجل، فسيساعدك فيسبوك على استعادة الوصول إلى حسابك على فيسبوك.