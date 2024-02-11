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واشنطن تعلن تنفيذ ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

2/11/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الولايات المتحدة أمس أنها نفذت ضربات جديدة استهدفت أسلحة للحوثيين في اليمن كانت بحسب واشنطن معدة لمهاجمة سفن في البحر الأحمر.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان «نفذت (القوات الأميركية) بنجاح ضربات دفاعا عن النفس».
وأضافت أن الغارات وقعت شمال مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن واستهدفت زورقين بحريين مسيرين، بالإضافة إلى ثلاثة أنظمة صواريخ منقولة مضادة للسفن «كانت يجري الإعداد لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر».
وتابعت: «حددت «سنتكوم» هذه الصواريخ في مناطق في اليمن يسيطر عليها الحوثيون، وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية وسفن تجارية في المنطقة».
من جانبها، أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين بوقوع غارات على مديرية الصليف قرب الحديدة، وافادت «فرانس برس» بسماع دوي انفجارات عدة.
ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك «تضامنا» مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره في خضم حربها ضد حماس.
وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12% من التجارة العالمية.

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