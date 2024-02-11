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تشالز الثالث حضر قداس الأحد في ثاني ظهور علني منذ إعلان إصابته بالسرطان

2/11/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حضر ملك بريطانيا الملك تشالز الثالث، الذي يعالج حاليا من مرض السرطان، قداسا في كنيسة القديسة مريم المجدلية في قصر ساندرينغهام الملكي شرقي إنجلترا.
ولوح الملك تشالز الذي رافقته زوجته كاميلا بيده أمام صحافيين موجودين في المكان.
ويعد هذا الظهور العلني، الثاني للملك منذ إعلان إصابته بالسرطان مؤخرا.
وقدم الملك «خالص شكره» لجميع من أرسلوا إليه رسائل دعم، في أول بيان يصدر عنه منذ تشخيص إصابته بالسرطان.
وقال تشالز البالغ الخامسة والسبعين «مثلما يعلم أي شخص مصاب بالسرطان، إن الأفكار الطيبة مثل هذه توفر أكبر قدر من الراحة والتشجيع».
وكان تشالز قد شوهد الثلاثاء الفائت وهو يغادر بسيارة مقر اقامته في كلارنس هاوس في لندن مع الملكة كاميلا، بعدما التقى نجله الاصغر الأمير هاري الذي جاء من الولايات المتحدة حيث يقيم منذ عام 2020 ليزور والده بعد انتشار خبر مرضه.
وانتقل تشالز مع زوجته الملكة كاميلا إلى مقر الإقامة الريفي في ساندرينغهام في شرق إنجلترا.
وسيغيب ملك بريطانيا عن الحياة العامة لفترة غير محددة لكنه سيواصل القيام ببعض مهامه الإدارية.
وبعد أقل من عام ونصف العام على خلافة والدته الراحلة إليزابيث الثانية على عرش بريطانيا، وتسعة أشهر على تتويجه، بدأ تشالز العلاج بعد إعلان إصابته بسرطان لم يكشف نوعه.
واكتشف مرض الملك تشالز خلال تدخل طبي مؤخرا للمعالجة من تضخم البروستاتا، إلا أنه لا يعاني من سرطان البروستاتا.

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