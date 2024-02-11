Monday, 12 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بايدن يطالب نتنياهو بضمان أمن المدنيين في رفح قبل أي عملية عسكرية

2/11/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حث الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضمان أمن السكان المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة قبل أي عملية عسكرية مرتقبة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، إن بايدن طلب من نتنياهو خلال اتصال هاتفي ضروروة اتخاذ خطوات عاجلة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف ان الرئيس الاميركي طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتركيز على المفاوضات الخاصة بالإفراج عن الرهائن لدى حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) في غزة.
وأكد مسؤول إسرائيلي أن المكالمة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو استمرت 45 دقيقة وركزت على عملية رفح المحتملة ومفاوضات الرهائن في القطاع.
وأفادت القناة الـ 13 الإسرائيلية بأن نتنياهو أبلغ بايدن بأن «إسرائيل ستلتزم بالقانون الدولي في عمليتها في رفح».

MENAFN11022024000130011022ID1107839378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث