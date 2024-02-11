Monday, 12 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأردني يعلن سقوط إحدى طائراته التدريبية ومقتل طيارين على متنها

2/11/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأردني عن سقوط إحدى طائراته التدريبية ومقتل طيارين كانا على متنها.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني في بيان إن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع جروب (GROP) سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في المفرق شمال الأردن.
وأضاف المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية بعمان.

MENAFN11022024000130011022ID1107839377

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث