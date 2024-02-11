الجيش الأردني يعلن سقوط إحدى طائراته التدريبية ومقتل طيارين على متنها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن الجيش الأردني عن سقوط إحدى طائراته التدريبية ومقتل طيارين كانا على متنها.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، قال مصدر عسكري مسؤول في قيادة الجيش الأردني في بيان إن إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع جروب (GROP) سقطت أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية في المفرق شمال الأردن.
وأضاف المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة مقتل الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير بعد نقلهما إلى مدينة الحسين الطبية بعمان.
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