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الهجوم المحتمل على رفح يقوض المفاوضات ونتنياهو يتعهد بـ ممر آمن

2/11/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رغم تزايد التحذيرات العربية والدولية مــــن الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، والتي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح جراء الحرب، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يبدو مصمما على هذه الخطوة لإطالة عمره السياسي الذي مني بانتكاسات كبيرة منذ السابع من اكتوبر.
وفي محاولة لتهدئة الرأي العام العالمي تعهد نتنياهو بتوفير «ممر آمن» للمدنيين قبل شن عملية عسكرية في رفح وقال في مقابلة عبر قناة «إيه بي سي نيوز» «النصر في متناول اليد. سنفعل ذلك. سنسيطر على آخر كتائب حماس، وعلى رفح، وهي المعقل الأخير» للحركة.
وتابع «سنفعل ذلك مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة»، متحدثا عن وجود مناطق في شمال رفح «تم تطهيرها ويمكن استخدامها مناطق آمنة للمدنيين».
في المقابل، حذر مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس إسرائيل من أن أي عملية عسكرية قد تشنها على مدينة رفح، ستؤدي إلى «نسف مفاوضات» التبادل بين المحتجزين الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لتلفزيون الأقصى التابع لحماس إن «أي هجوم لجيش الاحتلال على مدينة رفح، يعني نسف مفاوضات التبادل» بشأن الرهائن الذين تم احتجازهم إبان هجوم السابع من أكتوبر.
ونقلت القناة عن القيادي بحماس قوله أيضا إن «نتنياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح».
وحضت فرنسا أمس إسرائيل على وقف المعارك في قطاع غزة تجنبا لـ«كارثة»، مبدية قلقها الشديد بعد الضربات الإسرائيلية التي طاولت مدينة رفح.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان مكتوب إن «هجوما إسرائيليا واسع النطاق على رفح سيؤدي إلى وضع إنساني كارثي ذي أبعاد جديدة وغير مبرر»، مضيفا «بهدف تجنب كارثة، نكرر دعوتنا إلى وقف المعارك»
وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «إن بي سي» عن مسؤول أميركي قوله إن الانقسامات تتزايد بين إدارة الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الخلاف الأكثر إلحاحا بشأن خطط اجتياح رفح.
كما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر قولها ان إدارة بايدن لم تعد تنظر إلى نتنياهو على أنه شريك يمكن التأثير عليه حتى في السر، مؤكدا ان الرئيس الاميركي وكبار مساعديه يقتربون من القطيعة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي أكثر من أي وقت مضى منذ بدء حرب غزة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ان بايدن يستجيب ببطء لمساعديه مع استمرار نتنياهو في إذلال واشنطن علنا ورفض مطالبها، وقالت، نعتقد بشكل متزايد أن نتنياهو يركز على نجاته سياسيا واستبعاد أي هدف آخر.
هذا، وصدرت مواقف عدة في السياق التحذيري من الاجتياح الاسرائيلي لرفح، كتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر منصة إكس «أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية تفوق الوصف وتوترات خطيرة مع مصر». وأضاف أن «استئناف المفاوضات للإفراج عن الرهائن ووقف الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب وقوع مذبحة».
على صعيد آخر، زعمت إسرائيل اكتشاف نفق في مدينة غزة، قالت إن حماس حفرته تحت مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) إن العمليات في المدينة الشمالية أدت إلى اكتشاف «فتحة نفق» قرب مدرسة تديرها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، وان مساره «يمر تحت المبنى المستخدم مقرا رئيسيا لوكالة أونروا في القطاع».
وأكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أنه تم إخلاء المبنى في 12 أكتوبر، داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل في الادعاء الإسرائيلي. وأضاف «لم نستخدم هذا المجمع منذ تركناه ولا علم لنا بأي نشاط قد يكون حدث هناك»، موضحا أن المرة الأخيرة التي فحصت فيها الوكالة المجمع كانت في سبتمبر 2023، مشددا على أن «السلطات الإسرائيلية لم تبلغ أونروا رسميا بشأن النفق المزعوم».
من جهته، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس لازاريني إلى «الاستقالة فورا»، معتبرا أن «استقالته الفورية أمر حتمي».
إلى ذلك، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس إلى «طرد» إسرائيل من الأمم المتحدة، وذلك مع إحياء البلاد الذكرى الخامسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية بمسيرات في طهران ومدن كبرى.
وقال رئيسي «نقترح طرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة»، في إشارة إلى إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية. وأضاف خلال كلمة ألقاها أمام آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في ميدان آزادي (الحرية) في طهران، «ما يحدث في غزة اليوم جريمة ضد الإنسانية، والمدافع عن هؤلاء المجرمين هم النظام الأميركي وبعض الدول الغربية».
في الاثناء، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أمس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 28176 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.
وقالت الوزارة إن 112 شخصا قتلوا في 24 ساعة، بينما بلغ عدد المصابين منذ بدء الحرب 67784 جريحا. من جهتها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس أمس، عن مقتل محتجزين إسرائيليين اثنين وإصابة 8 آخرين بجروح في قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. وقالت الكتائب في بيان مقتضب إن «القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع أدى إلى مقتل 2 من الأسرى وإصابة 8 آخرين بإصابات خطيرة».
وأوضح البيان أن أوضاع المصابين «تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم ويتحمل العدو المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان».

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