ترقب في باكستان حزب خان يدعو للاحتجاج على نتائج الانتخابات والشرطة تتوعد

MENAFN - Al-Anbaa) تواجه باكستان أسابيع من عدم اليقين السياسي والترقب الحذر بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، حيث توعدت الشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد «التجمعات غير القانونية»، بعدما دعا حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان أنصاره للاحتجاج على ما وصفه بتزوير الانتخابات، بينما تتأهب الأحزاب الفائزة لخوض مفاوضات تشكيل ائتلافات محتملة من أجل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من تعرض حزب «حركة الإنصاف» الباكستانية، بزعامة عمران خان، لقمع شديد، حيث تم منعه من خوض الانتخابات، إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم فاق التوقعات، ومع ذلك لا يستطيع المستقلون تشكيل حكومة.

وقال مسؤولون في «حركة الإنصاف» انهم كانوا سيفوزون بمقاعد أكثر لولا تزوير الأصوات، مشيرين إلى أنهم حصلوا على «تفويض شعبي» لتشكيل الحكومة المقبلة. وأكد رئيس الحزب جوهر علي خان أنه «تم التلاعب بالانتخابات في جميع أنحاء باكستان»، داعيا أنصاره إلى الاحتجاج السلمي. وقال خان في مقابلة مع صحيفة «عرب نيوز»: «لقد قرر الناس لصالح عمران خان».

وقد ازدادت الشكوك في مصداقية الانتخابات الاخيرة في باكستان بسبب قطع السلطات الاتصالات وخدمة الإنترنت عبر الهواتف النقالة طوال يوم الاقتراع.

من جهتها، حذرت السلطات الباكستانية من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين، قائلة إن ما يسمى بـ «أوامر القسم 144» تم تطبيقها، في اشارة إلى بعض بنود قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية يحظر التجمعات لشخصين أو أكثر. وأكدت شرطة إسلام آباد، في بيان أمس، أن «بعض الأفراد يحرضون على التجمعات غير القانونية حول مقر لجنة الانتخابات والمكاتب الحكومية الأخرى».

وهددت باتخاذ «الإجراءات القانونية ضد التجمعات غير القانونية»، مشيرين إلى أن «التحريض على التجمعات يعد أيضا جريمة». وصدر تحذير شرطي مماثل أيضا في روالبندي.

ورصد مراسلو وكالة «فرانس برس» عشرات من رجال الشرطة المزودين بأدوات مكافحة الشغب يتجمعون بالقرب من سوق ليبرتي في لاهور. هذا وقال المحلل السياسي زاهد حسين لـ «فرانس برس» إن «نتائج الانتخابات تشير بوضوح إلى أنه لا يوجد حزب واحد يملك الأغلبية البسيطة لتشكيل الحكومة». وأضاف «المستقبل السياسي للبلاد من هذه النقطة فصاعدا غير مؤكد إلى حد كبير».

وأعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أمس، النتائج النهائية لانتخابات الجمعية الوطنية التي جرت في 8 الجاري. وحصل المستقلون على101 مقعد، فيما حاز حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية»، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف 75 مقعدا، وفاز حزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدا الذي يتزعمه وزير الخارجية السابق بيلاوال بوتو زارداري على 54 مقعدا، وحصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدا، وحزب «جمعية علماء الإسلام» 4 مقاعد.

وحصلت عشرة أحزاب صغيرة على المقاعد الـ 17 المتبقية، مع بقاء مقعدين شاغرين، حيث أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية تعليق التصويت على مقعد واحد بسبب وفاة أحد المرشحين، وحجب نتيجة مقعد واحد آخر وإعادة التصويت عليه.