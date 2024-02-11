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ترامب يهدد دول الناتو سأشجع روسيا على مهاجمتكم وستولتنبرغ التخلي عن الدفاع المشترك يقوض أمن الجميع

2/11/2024 11:25:55 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سلسلة من التهديدات والوعود في حال عودته إلى البيت الأبيض بعد انتخابات نوفمبر، ولم يستبعد أن «يشجع» روسيا على مهاجمة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» التي لا تفي بالتزاماتها المالية.
في وقت يبحث المشرعون الأميركيون في تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا قبيل الذكرى الثانية للغزو الروسي، شدد الملياردير الجمهوري على أنه من غير العادل إلزام الولايات المتحدة بالدفاع عن الدول الثلاثين الأخرى الأعضاء في الحلف.
وفي كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الجنوبية، أشار ترامب إلى حديث أجراه مع رئيس دولة أخرى في أحد اجتماعات الناتو. وقال «وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال «حسنا يا سيدي، إذا لم ندفع وتعرضنا لهجوم من روسيا، هل ستحموننا؟» فقلت: لم تدفع إذن أنت متأخر في السداد. لا، لن أحميك، بل سأشجعهم على القيام بما يريدون. عليك أن تدفع. عليك أن تسدد فواتيرك».
وانتقد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تصريحات ترامب، معتبرا أنها «تقوض أمننا».
وقال إن أي هجوم على الدول الأعضاء سيواجه برد موحد وقوي، وحذر من أن «التخلي عن مبدأ الدفاع المشترك سيقوض أمن جميع الأعضاء بما فيها الولايات المتحدة».
وتأتي تصريحات ترامب بعدما رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي مشروع قانون ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة لمعالجة أزمة الحدود الأميركية المكسيكية.
ورد البيت الأبيض على تصريحات ترامب، مشيدا بجهود الرئيس الديموقراطي جو بايدن لتعزيز التحالفات مع دول مختلفة حول العالم.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان مساء أمس الأول «إن تشجيع الأنظمة المجرمة على غزو أقرب حلفائنا أمر مروع ومجنون».
وأضاف «بدلا من الدعوة إلى الحروب وتعزيز الفوضى غير المتوازنة، سيواصل الرئيس بايدن تعزيز القيادة الأميركية».
واستخدم ترامب كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يرجح أن يواجهه في انتخابات نوفمبر، فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.
في التجمع الانتخابي أمس الأول، احتفل ترامب بانهيار الاتفاق، متعهدا بأنه في حال إعادة انتخابه سيقوم «بعملية ترحيل» ضخمة للمهاجرين.
وقال «دعونا لا ننسى أننا حققنا هذا الأسبوع أيضا انتصارا هائلا آخر، على جميع المحافظين الاحتفال به. لقد سحقنا مشروع قانون الحدود المفتوحة الكارثي الذي قدمه جو بايدن».
وأضاف «أدت المجموعة الكاملة عملا رائعا في الكونغرس». وأكد ترامب الذي تعهد في حملته الانتخابية الأولى بناء «جدار كبير وجميل» عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، أن ترحيل المهاجرين سيكون أول ما يفعله إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتابع «في اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. لا خيار آخر لدينا».
ويدرس مجلس الشيوخ حاليا حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار تفصل المساعدات عن قضية الحدود بالكامل. وتضم هذه الحزمة، تمويل حرب إسرائيل على قطاع غزة، فيما ستساعد حصة الأسد أوكرانيا على تعويض إمدادات الذخيرة المستنفدة والأسلحة وغيرها من الحاجات الحيوية مع قرب دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا عامها الثالث.
وفي التجمع الانتخابي في كارولاينا الجنوبية، هاجم ترامب السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي التي تسعى أيضا إلى الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية، رغم أن محاولتها شبه محكوم عليها بالفشل لأنها تحل ثانية في خيارات المقترعين.
مخاطبا الناخبين في ولاية هايلي، تساءل ترامب عن مكان وجود زوجها مايكل الذي لم يشاهد خلال الحملة الانتخابية كونه في مهمة عسكرية في جيبوتي لمدة عام.
وقال ترامب بنبرة عالية للتأثير في المشاعر «أين زوجها؟ آه إنه غائب. إنه غائب. ماذا حدث لزوجها؟ ماذا حدث لزوجها؟».
وردت هايلي على منصة «إكس» بالقول «مايكل يخدم بلدنا وهو أمر لا تعرف عنه شيئا. إن الشخص الذي لا يحترم باستمرار تضحيات عائلات العسكريين يجب ألا يكون رئيسا».
بدوره، علق مايكل هايلي على تصريحات ترامب بمنشور على منصة «إكس» أرفقه بصورة ذئب مكتوب عليها «الفرق بين البشر والحيوانات؟ الحيوانات لن تسمح أبدا للأغبى بينها بقيادة القطيع».

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