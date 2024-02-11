وزير ((الشؤون)): الاطلاع على التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية الاطلاع والاستفادة من أهم التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة ومنها مملكة إسبانيا.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير فراس السعود خلال استقباله سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل أغيلار للاطلاع على أهم التجارب والخدمات الاجتماعية التي تقدم في بلاده.
وأشاد الشيخ فراس السعود بعمق العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين الكويت ومملكة إسبانيا الصديقة.
من جهته، أكد السفير أغيلار، في تصريح مماثل، أهمية بحث سبل التعاون مع الكويت على الصعد كافة الاجتماعية والصحية والسياحة وغيرها.
ودعا أغيلار الوزير فراس السعود إلى زيارة إسبانيا للتعرف على جميع المجالات المعنية بالخدمة المجتمعية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.
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