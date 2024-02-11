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وزير ((الشؤون)): الاطلاع على التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة

2/11/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أهمية الاطلاع والاستفادة من أهم التجارب والخدمات الاجتماعية في الدول المتقدمة ومنها مملكة إسبانيا.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير فراس السعود خلال استقباله سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت ميغيل أغيلار للاطلاع على أهم التجارب والخدمات الاجتماعية التي تقدم في بلاده.
وأشاد الشيخ فراس السعود بعمق العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين الكويت ومملكة إسبانيا الصديقة.
من جهته، أكد السفير أغيلار، في تصريح مماثل، أهمية بحث سبل التعاون مع الكويت على الصعد كافة الاجتماعية والصحية والسياحة وغيرها.
ودعا أغيلار الوزير فراس السعود إلى زيارة إسبانيا للتعرف على جميع المجالات المعنية بالخدمة المجتمعية وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

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