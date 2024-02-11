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الكنيسة القبطية المصرية تتزين بألوان الأعياد الوطنية

2/11/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تزينت كنيسة مارمرقس للأقباط المصريين بدولة الكويت بصور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل وأعلام وأنوار دولة الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية.
ودائما ما تشارك الكنيسة المصرية في الاحتفالات الوطنية بالعديد من المشاركات المميزة تعبيرا عن مدى المحبة التي يكنها ابناء الجالية المصرية وفي القلب منهم الكنيسة المصرية وأقباط مصر في الكويت لشعب وقيادة الكويت الحكيمة وتعبيرا عن الفرحة بالأعياد الوطنية التي تجسد وحدة ابناء مصر والكويت.

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