الكنيسة القبطية المصرية تتزين بألوان الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
تزينت كنيسة مارمرقس للأقباط المصريين بدولة الكويت بصور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل وأعلام وأنوار دولة الكويت احتفالا بالأعياد الوطنية.
ودائما ما تشارك الكنيسة المصرية في الاحتفالات الوطنية بالعديد من المشاركات المميزة تعبيرا عن مدى المحبة التي يكنها ابناء الجالية المصرية وفي القلب منهم الكنيسة المصرية وأقباط مصر في الكويت لشعب وقيادة الكويت الحكيمة وتعبيرا عن الفرحة بالأعياد الوطنية التي تجسد وحدة ابناء مصر والكويت.
MENAFN11022024000130011022ID1107839372
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.