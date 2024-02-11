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المجلس الوطني للثقافة: الموسم الثقافي الأول للمكتبات العامة يهدف لإحيائها وتنمية المجتمع

2/11/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د.محمد الجسار إن إطلاق الموسم الثقافي الأول للمكتبات العامة في البلاد يهدف إلى إحياء دور المكتبات العامة وتنمية معرفة الفرد والمجتمع.
وأضاف الجسار لـ «كونا»، عقب افتتاح الموسم الثقافي الأول للمكتبات العامة في مكتبة «إشبيلية» تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الثقافة عبدالرحمن المطيري، أن المكتبات العامة مرت بمرحلة ركود في الفترة الماضية بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن المجلس الوطني للثقافة أطلق هذه الفعالية بغية تفعيل دور المكتبات العامة ولا يقتصر ذلك على قراءة الكتب والاستعارة فقط بل أيضا من خلال تنظيم دورات وورش عمل وبرامج لخدمة المجتمع وطلبة المدارس في عدد من المكتبات العامة المنتشرة في البلاد لربط الفرد بالمكتبة.
وذكر أن الموسم الثقافي يستمر حتى 18 مايو المقبل ويستهدف بشكل رئيسي طلبة المدارس والناشئة والشباب لتنمية مداركهم.

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