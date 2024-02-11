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((هيئة الطرق)) تغلق ((الغزالي)) 4 ساعات يومياً حتى الخميس المقبل

2/11/2024 11:25:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري انها وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ستقوم بإغلاق شارع الغزالي بالاتجاهين أربع ساعات يوميا من الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا، وذلك حتى صباح الخميس 15 الجاري.

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