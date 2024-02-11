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الشريكة يحاضر غداً عن ((هيبة الدولة واجب ديني وضرورة دنيوية))

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
«هيبة الدولة واجب ديني وضرورة دنيوية» محاضرة يلقيها مدير إدارة تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله الشريكة صباح غد الثلاثاء الساعة 11 صباحا بمسرح مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي.

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