الشريكة يحاضر غداً عن ((هيبة الدولة واجب ديني وضرورة دنيوية))
التاريخ
2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
«هيبة الدولة واجب ديني وضرورة دنيوية» محاضرة يلقيها مدير إدارة تعزيز الوسطية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.عبدالله الشريكة صباح غد الثلاثاء الساعة 11 صباحا بمسرح مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الرقعي.
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