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((المهندسين)) تطلق الورشة الدولية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الإنشائية

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة للشؤون البلدية د.نورة المشعان، تنطلق في الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم 12 الجاري الورشة الدولية التاسعة لصحة وسلامة الهياكل الانشائية CHSM-9، والتي تنظها جمعية المهندسين الكويتية بالشراكة مع جمعية مراقبة صحة وسلامة الهياكل المدنية SCSHM بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وتستمر حتى يوم الأربعاء 14 الجاري.
يشارك في الورشة 5 متحدثين رئيسيين من المتخصصين عالميا، وتعرض فيها تجارب محلية مميزة في استدامة الهياكل الانشائية في الكويت، والورشة خطوة أولى للعمل على تطوير مراقبة إنشاء وبناء الهياكل المدنية وخاصة مشاريع البنية التحتية وإطلاق كود خاص للزلازل بالكويت.

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