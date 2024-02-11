Monday, 12 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مركز ((كونا)) لتطوير القدرات الإعلامية يعقد البرنامج التدريبي ((تحليل وتوثيق البيانات))

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية البرنامج التدريبي «تحليل وتوثيق البيانات» يشارك فيه عدد من منتسبي وكالة الأنباء القطرية (قنا).
والبرنامج، الذي يحاضر فيه كل من د.عبدالله بدران وابتهال المزيني وهنادي السنافي من مركز المعلومات والأبحاث في وكالة «كونا»، يتضمن التعرف على طبيعة عمل المركز وأقسامه.
ويتناول البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى 15 الجاري مهام قسم المعلومات وأهدافه وعمليات التوثيق اليومية فيه، كما يستعرض دور قسم الكشاف التابع للمركز وأهدافه وآلية العمل وأرشفة المواد الإخبارية ومنهجية التوثيق.
وتتخلل البرنامج ورش عمل تطبيقية على المواد التوثيقية والتقارير والتحليلات الإخبارية التي تنشرها «كونا» وجولات تطبيقية في مركز المعلومات والأبحاث بأقسامه علاوة على زيارة ميدانية إلى مركز البحوث الكويتية.
ويعتبر مركز «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية الذي أسس في ديسمبر 1995 من أهم مراكز التدريب الإعلامية، إذ قدم مئات البرامج التدريبية في مجالات إعلامية مختلفة، ويهدف إلى تطوير القدرات والإمكانيات الشخصية الإعلامية والارتقاء بالعمل الإعلامي المهني.

MENAFN11022024000130011022ID1107839367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث