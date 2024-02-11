((التجارة)) تسعى لزيادة المعروض من الأسماك المحلية في الأسواق

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت جهات معنية لفتح تراخيص صيد الأسماك والروبيان وفق ضوابط، وذلك لزيادة المعروض من الأسماك المحلية.
وأضافت المصادر أن الوزارة سبق أن خاطبت جهات معنية لفتح تراخيص صيد الأسماك، حيث إن آخر رخصة تم إصدارها كانت في عام 1984، لذلك تسعى الوزارة للقضاء على تحكم قلة من أصحاب رخص الصيد بالكميات المعروضة من الأسماك المحلية وأسعارها.
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