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((التجارة)) تسعى لزيادة المعروض من الأسماك المحلية في الأسواق

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت جهات معنية لفتح تراخيص صيد الأسماك والروبيان وفق ضوابط، وذلك لزيادة المعروض من الأسماك المحلية.
وأضافت المصادر أن الوزارة سبق أن خاطبت جهات معنية لفتح تراخيص صيد الأسماك، حيث إن آخر رخصة تم إصدارها كانت في عام 1984، لذلك تسعى الوزارة للقضاء على تحكم قلة من أصحاب رخص الصيد بالكميات المعروضة من الأسماك المحلية وأسعارها.

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