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وزير الداخلية بالوكالة: اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة بمجال البحث والتحري وضبط القضايا

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ضرورة اتباع الأسس والإجراءات القانونية الصحيحة في مجال البحث والتحري وضبط القضايا ومراعاة الحقوق والحريات.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي: إن وزير الداخلية بالوكالة أكد خلال جولة تفقدية قام بها في الإدارة العامة للمباحث الجنائية انه لا احد فوق القانون.
وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة الانتباه والالتزام واليقظة والعمل الدؤوب والجاهزية الدائمة لضبط الخارجين على القانون.
وذكر البيان أن وزير الداخلية استمع خلال الزيارة إلى شرح موجز عن طبيعة عمل الإدارة العامة للمباحث الجنائية، كما تفقد عددا من الإدارات المعنية واطلع على أعمال وإنجازات قطاع الأمن الجنائي وأهم الضبطيات التي قام بها في جميع مجالات الجريمة.

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