((أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين)) أصدرت الجزء الأول من ((ويستمر الوفاء))

والجدير بالذكر ان الشهداء الذين تم منحهم شهادات التقدير والعرفان وأوسمة الوفاء هم :1- الشهيد : سعد مشعل أسود العنزي.2- الشهيد : أحمد عبدالله عبدالرسول عبدالله القلاف.3- الشهيد : صالح علي سعود الحياني.4- الشهيدة : إنعام سيد أحمد العيدان.5- الشهيد : محمود سيد رضا حسن.6- الشهيد : عبداللطيف ناصر حسين الوهيب.7- الشهيد : ناصر حسين العمران العنزي.8- الشهيد : ناصر شريف فهد الخالدي.9- الشهيد : فيحان محمد ليلي المطيري.10- الشهيد : جاسم حميد عبدالله السماك.11- الشهيدة : دعد عمر أنيس الحريري.12- الشهيد : سفاح ابجاد علوش المطيري.13- الشهيد : لافي فيحان محمد المطيري.14- الشهيد : عبدالرحمن سعد مرزوق العتيبي.15- الشهيد : عبيد فلاح حصيني المطيري.16- الشهيد : فرحان حربي ساكت الظفيري.17- الشهيد : محمد غزاي سعد المطيري.18- الشهيد : حمد محمد غنيم العجمي.19- الشهيد : طالب أمين جاسم صالح.20- الشهيد: فهد سليمان أسود العنزي21- الشهيد : فهد عقيل راكان الظفيري22- الشهيد : مسفر مهنا مسفر الحيان.23- الشهيد : ناصر عايض دهيران العتيبي.24- الشهيد : محمد ناصر شريد العجمي.25- الشهيد : عسل تركي قصيمان العجمي.26- الشهيد : عبدالله سليمان عبدالله الأمير.27- الشهيد : عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اليماني.28- الشهيد : صبحي خليل نصوحي حيدر.29- الشهيد : عامر ضيدان علي العجمي.30- الشهيد : عادل فهد حمد الحمد.

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