Monday, 12 February 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين)) أصدرت الجزء الأول من ((ويستمر الوفاء))

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
أصدرت جمعية أهالي الشهداء الأسرى والمفقودين الكويتية الجزء الاول من سلسلة «ويستمر الوفاء» والتي تحتوي على صور وبيانات ثلاثين شهيدا من الشهداء الاسرى والذي تم منحهم شهادات الشكر والتقدير من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب وأوسمة الوفاء الممنوحة لهم من جمعية اهالي الشهداء الاسرى والمفقودين الكويتية ونسخ من هذه الشهادات والاوسمة توثيقا لهذه المنح وتخليدا لذكرى شهدائنا الابرار.
وكشف رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي ان الجمعية انضمت رسميا للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب عام 2008 وهو هيئة عربية إقليمية رسمية تابعة لجامعة الدول العربية تعنى بشؤون وقضايا ضحايا الحرب والشهداء والاسرى والمحاربين القدماء في الدول العربية، لافتا إلى ان الجمعية العمومية للاتحاد تجتمع مرة كل عام وتطلب لمن يرغب من الدول الأعضاء ترشيح عدد عشرة من الشهداء المعتمدين لدى بلادهم ليتم منحهم شهادات الشكر والتقدير والعرفان المقدمة من الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب.
وذكر العنزي انه نظرا لأهمية هذه الشهادة وتخليدا لذكرى شهداء الكويت الابرار وإبرازا لتضحياتهم من أجل وطنهم فقد قام مجلس إدارة الجمعية بترشيح عشرة أسماء من شهداء دولة الكويت بواقع 30 شهيدا لعدد 3 اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا العرب وتسلم شهادات التقدير والعرفان نيابة عنهم.
وأفاد العنزي بأنه قد تم تنظيم حفل خاص لتسليم هذه الشهادات لذوي الشهداء الاول في مارس 2010. والثاني في مارس 2013 برعاية رئيس مجلس الوزراء اضافة إلى تسليم ذويهم «وسام الوفاء» خلال الحفلين.
وعلى صعيد متصل، قال العنزي انه ورغبة من الجمعية في توثيق هذا العمل وتنفيذا لسياسة الجمعية في تخليد شهدائنا الابرار قمنا بإصدار سلسلة «ويستمر الوفاء» لتحقيق هذا الغرض، لافتا إلى ان هذا الإصدار سينضم إلى قائمة كتب واصدارات الجمعية المتنوعة والمستمرة والتي توثق اسماء وصور وسير وبطولات شهدائنا الابرار والتعرف على رفاتهم والاعلان عن استشهادهم.


والجدير بالذكر ان الشهداء الذين تم منحهم شهادات التقدير والعرفان وأوسمة الوفاء هم :
1- الشهيد : سعد مشعل أسود العنزي.
2- الشهيد : أحمد عبدالله عبدالرسول عبدالله القلاف.
3- الشهيد : صالح علي سعود الحياني.
4- الشهيدة : إنعام سيد أحمد العيدان.
5- الشهيد : محمود سيد رضا حسن.
6- الشهيد : عبداللطيف ناصر حسين الوهيب.
7- الشهيد : ناصر حسين العمران العنزي.
8- الشهيد : ناصر شريف فهد الخالدي.
9- الشهيد : فيحان محمد ليلي المطيري.
10- الشهيد : جاسم حميد عبدالله السماك.
11- الشهيدة : دعد عمر أنيس الحريري.
12- الشهيد : سفاح ابجاد علوش المطيري.
13- الشهيد : لافي فيحان محمد المطيري.
14- الشهيد : عبدالرحمن سعد مرزوق العتيبي.
15- الشهيد : عبيد فلاح حصيني المطيري.
16- الشهيد : فرحان حربي ساكت الظفيري.
17- الشهيد : محمد غزاي سعد المطيري.
18- الشهيد : حمد محمد غنيم العجمي.
19- الشهيد : طالب أمين جاسم صالح.
20- الشهيد: فهد سليمان أسود العنزي
21- الشهيد : فهد عقيل راكان الظفيري
22- الشهيد : مسفر مهنا مسفر الحيان.
23- الشهيد : ناصر عايض دهيران العتيبي.
24- الشهيد : محمد ناصر شريد العجمي.
25- الشهيد : عسل تركي قصيمان العجمي.
26- الشهيد : عبدالله سليمان عبدالله الأمير.
27- الشهيد : عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز اليماني.
28- الشهيد : صبحي خليل نصوحي حيدر.
29- الشهيد : عامر ضيدان علي العجمي.
30- الشهيد : عادل فهد حمد الحمد.

MENAFN11022024000130011022ID1107839364

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث