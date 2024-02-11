Monday, 12 February 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الظفيري: احتفالية الأعياد الوطنية بالجامعة تأتي ترسيخاً لروح الانتماء إلى وطننا الغالي

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة أ.د.فايز الظفيري أن جامعة الكويت، ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام، بصدد تنظيم احتفالية الأعياد الوطنية فبراير 2024، والتي ستقام الأربعاء المقبل الساعة 10:00 صباحا بمدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية، تحت شعار «دمت يا بلادي فخرا وللعلم مهدا»، وذلك ترسيخا لروح الانتماء إلى وطننا الغالي، وعرفانا بتاريخه المشرق، وتوطيدا لسبل التعاون المشترك بين جامعة الكويت ومختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية.
وذكر الظفيري أن هذه المناسبة الوطنية عزيزة على قلوب الجميع، حيث تعتبر من أهم الفعاليات التي تحرص جامعة الكويت على إقامتها وتتضافر فيها جهود منتسبيها من طلبة وهيئة إدارية وأكاديمية لإظهارها بالصورة المشرقة التي تتناسب مع مكانة جامعة الكويت باعتبارها أعرق مؤسسة أكاديمية بالمنطقة وهي الرافد الرئيسي للعلم والمعرفة، لذا جاء الشعار تجسيدا وترسيخا لهذه المكانة الثقافية التي تحظى بها الجامعة. وأضاف أ.د.الظفيري أن الاحتفالية ستشارك فيها كل كليات ومراكز العمل بجامعة الكويت والاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت ومختلف الهيئات والمؤسسات في الدولة.

MENAFN11022024000130011022ID1107839363

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث