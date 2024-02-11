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195 مشاركاً في مسابقة ((المشروعات السياحية)) لصيد أسماك الكنعد

2/11/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الدشيش
برعاية وحضور الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية فاضل الدوسري، نظمت الشركة بالتعاون مع النادي البحري الكويتي مسابقتها التاسعة لصيد أسماك الكنعد في نادي الفحيحيل البحري وبمشاركة 195 متسابقا من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، واستمرت المسابقة من فجر السبت حتى الساعة 8 مساء، وأسفرت عن 38 ثلاجة من الأسماك. وقال الدوسري اشكر المشاركين وأهنئ الفائزين، لافتا إلى أنها المسابقة التاسعة، ونأمل في الأعوام المقبلة أن يكون المشاركون اكثر والصيد أكبر، ونعدكم بمضاعفة الجوائز.
وحصل على المركز الأول فريق «اوركت» وفاز بـ 2000 دينار، وكان المركز الثاني من نصيب فريق «فيشنو 3» وحصل على 1500 دينار، فيما نال المركز الثالث فريق «وجه الخير» وحصل على مبلغ 1000 دينار، فيما كان المركز الرابع لـ «ماركيل 2 الكويت» وحقق 700 دينار، وحل خامسا فريق «كارت كاش» وفاز بـ 500 دينار، كما تم تخصيص مبلغ 100 دينار لأكبر سمكة كنعد في المسابقة وأربع جوائز للجمهور قيمة كل منها 50 دينارا.
وقام فاضل الدوسري ونائبة نواف الخلف بتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم اصغر مشارك وهو سيد حيدر، بالإضافة إلى تكريم المشاركين من الدول الخليجية بدروع تذكارية.
وفي هذا السياق، ذكر احد المشاركين من مملكة البحرين المتسابق عباس بوعباس انه شارك في عدة مسابقات خليجية، وهذه أول مشاركة له بالكويت ولم أجد تنظيم افضل من ذلك في ظل وجود 200 متسابق تقريبا.
بدوره، قال المتسابق البحريني علي رضا: شاركنا في عدة مسابقات خليجية ولم يتجاوز عدد المشاركين 30 متسابقا، ولكن هذه المسابقة الأعداد فاقت التوقعات والتنظيم كان على أعلى مستوى، ونحن على استعداد للمشاركة في أي مسابقة مقبلة.
من جانبه، قال مشرف نادي الفحيحيل البحري علي الهلالي: أشكر الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية لتنظيم المسابقة وحضوره، كما أشكر جميع المشاركين. ونأمل أن تكون المسابقة القادمة أفضل.

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