Monday, 12 February 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المطيري: نستذكر بكل فخر تضحيات الشهداء

2/11/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
رفع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالإنابة الحميدي المطيري ونيابة عن أبنائه من ذوي الإعاقة بالهيئة أسمي آيات التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح والشعب الكويتي الوفي بمناسبة مراسم رفع العلم بمناسبة الاحتفالات بذكرى الاستقلال والتحرير.
ودعا المطيري الله عز وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه، وأن يديم نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو الأمير، مستذكرا بكل الفخر شهداء الكويت الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن الوطن ليظل علم الكويت عاليا معبرا عن الانتماء لهذه الأرض الطيبة، والالتفاف حول قيادتها الحكيمة التي عبرت بنا إلى بر الأمان.
وجه تحية حب وتقدير لأبنائنا من ذوي الإعاقة الذين حضروا معبرين أنهم جزء من هذه الاحتفالات الوطنية من خلال مشاركتهم في رفع العلم.

MENAFN11022024000130011022ID1107839360

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث