وزير الإسكان وجّه بإعداد دراسة مطالبات سكان ((المطلاع))

إنجاز 113 مبنى عاماً في مدينة المطلاع منها 30 مبنى تم تسليمها للجهات الحكومية المعنية وجارٍ تسليم 83

عاطف رمضانتفقّد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف مجموعة من الضواحي الجاهزة ومشاريع المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإسكانية وعدد من أعضاء مجلس الأمة وقياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وعدد من المواطنين من سكان المدينة. وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن وزير الإسكان اطلع خلال الجولة على عينة من المباني العامة المنجزة في مدينة المطلاع، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، وعددها 113 مبنى.وذكرت المؤسسة أن مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي قدم عرضا حول جهوزية الخدمات والمباني العامة في المدينة، لافتا إلى أن هناك 30 مبنى تم تسليمها بالكامل للجهات الحكومية ذات العلاقة، بينما هناك 83 مبنى جار تسليمها إلى الجهات المستفيدة.وأكد العنزي خلال العرض أن المؤسسة ستبدأ أعمال التركيبات بإنارة طرق الضواحي في مايو 2024، على أن يكون التشغيل التدريجي لها في شهر يوليو المقبل، إلا أن هناك خطه لإنارة بعض الطرق المهمة بشكل مؤقت خلال الفترة القصيرة المقبلة.ولفت إلى أن إجمالي عدد المباني العامة التي وصل التيار الكهربائي لها بلغ 102 مبنى عام شملت «مراكز صحية، مخفر، أسواق مركزية، مباني البلدية وتنمية المجتمع والبريد ومجموعة من المحلات التجارية والمساجد والمدارس».وأشارت المؤسسة إلى أن وزير الإسكان التقى مجموعة من سكان مدينة المطلاع واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالباتهم.وبينت أن وزير الإسكان طلب من قياديي المؤسسة ضرورة دراسة مطالبات سكان المدينة لتسهيل انتقال الأسر للسكن والعيش في هذه المدينة الجديدة وتوجيهه إلى سرعة تسليم المباني العامة للجهات المستفيدة تمهيدا لتشغيلها من قبلهم.