((السكنية)) تستدعي 262 مواطناً لقرعة قسائم مشروع ((جنوب سعد العبدالله)) للضاحية ((4N))

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية استدعاء الدفعة الـ14 للضاحية (4N) من القسائم الحكومية بمشروع مدينة جنوب مدينة سعد العبدالله، والتي تشمل 262 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 9 أغسطس 2004. وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن توزيع البطاقات للقرعة سيكون يومي الإثنين والثلاثاء، فيما ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الأربعاء المقبل ومن ثم إجراء القرعة يوم الخميس 15 فبراير الجاري. ودعت المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان للحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المبينة أعلاه مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي. وأوضحت أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان سيتم استبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص. ودعت المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف، للحضور إلى مبنى المؤسسة في (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباح يوم الأربعاء، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وفيما يلي أسماء المواطنين:

أحمد نصار محمد الحريتي

محمد منصور ناصر بجاد الهاجري

سمير ضايف فرج نجم

خالد حسين علي ملا حسين

فهد سالم مطلق الجويسري

خالد غانم علي الميع

ثامر عوض علي العازمي

راشد فلاح مضحي العازمي

خالد مناور صالح مويهان

خالد مطلق فالح ناصر

طلال عامر سالم العميره

مساعد عبدالرحمن عبدالعزيز الكليب

ناصر عبدالله ناصر السبيعي

سعد عبدالرحمن راكان المطيري

فيصل عامر دويحان الرشيدي

عبدالعزيز عبدالله هداد الشمري

عبد الهادي لافي عبدالهادي المطيري

شجاع بداح معجب الدوسري

يوسف سعود محمد كميخ

فهد سعود عبدالله العازمي

ناصر مبارك فالح العازمي

مريم مال الله علي أحمد

وليد حمود فهد الرغيب

أحمد سالم حميد العازمي

أحمد مبارك فهيد العازمي

خالد محمد عويد العنزي

عوض فالح سعيد العازمي

عبدالرحمن عرهان لاحج الرشيدي

تركي مطلق طلق العازمي

انور محماس فهد الداهوم العازمي

محمد صغير محمد العجمي

بدر تركي ابرهيم الوزان

محمود محمد عبدالله الكندري

فرحان سعد حمود الزعبي

مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت

عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت

منصور وسمي محمد الدوسري

طلال ناصر علي بن بحلق

فالح فلاح خليفه العازمي

ناصر عبيد حجي الرشيدي

فهد جازي متعب الرشيدي

عبدالله عايض نبزان العازمي

علي مجبل حريميس الرميضي

فايز مرزوق فلاح العازمي

فواز محمد علوش العازمي

صالح مطلق فلاح العازمي

بدر سعد نهار العدواني

محمد ابراهيم عبدالله الحبيل

سامي مزرم نصار الحيان العازمي

عبدالله ماطر مثال العازمي

يوسف قبلان سند العتيبي

وليد خالد علي الاذينه

خالد رفاعي الدباغ العازمي

محمد خليفه عبدالله المطيري

فهد شاكر محمد الفهد

طلال حنيف جابر الحنيف

علي منادي مطلق النمران

عيد مبارك سالم بوضريس

حمد عادل جاسم العبيد

سعد محسن ماي العجمي

عايض فهد محمد فهد

فيصل خالد عبيد الدوسري

عبدالعزيز بدر عبداللطيف بن ناجي

محسن حسن راشد العجمي

مرشد سعود سعد فجري

مكراد راكان مشوط العجمي

سامي براك حبيب العازمي

هيثم أحمد فرج مبارك

عبدالله ناصر غالب دليم الدوسري

عوض سالم دهش العازمي

نادر غازي محمد العازمي

فهد عبود مسلم العازمي

سند حميدي غازي الهضيبان

ابراهيم محمد حمد العازمي

محمد سالم محمد العجمي

صالح براك سيف العازمي

خالد عبدالله أحمد القبندي

فهد مدعث غلاب العازمي

مشعل رجاء مطلق العازمي

حمد مسلم مفرح العازمي

غازي نايف غازي الرشيدي

خالد مرمس ابطيحان العازمي

مشعل محمد ناصر العازمي

سلطان مطلق محده المطيري

خالد حبيب مطلق العازمي

خالد صقر معتق المطيري

نواف فهيد مبارك العازمي

ناصر طلق مسلم السبيعي

عبدالعزيز سعود دواس العازمي

هادي محمود محمد غريب

محمد ناصر خميس جارالله العجمي

محمد فايح جهز العتيبي

مسلم مبارك مسلم الراجحي

فهد هادي قضيان العازمي

حمد عوض عزان حبيلي

عادل حمد زيد راكب

محمد أحمد ملا سعيد

محمد مفلح عبيد العازمي

عبدالهادي خالد عبدالله الحويله

سالم مسعود قماد المري

علي حسن لفته البدري

محمد شويرب خميس شويرب العجمي

سالم غالب عايض المطيري

فهيد محمد شافي العجمي

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن النوري

فايز مدعث غلاب العازمي

فواز عبدالله مبارك العازمي

مشاري مسلم عوض العازمي

محمد سعود فالح العازمي

محمد دواس سعد العازمي

محمد علي محمد الختلان

خليف خالد منصور العازمي

فايز نزال سفر العازمي

نايف عواد محمد العازمي

بدر سالم حبيب العازمي

طلال خالد مبارك سابج

خالد مطلق فلاح البادي

ثامر غزاي محمد العازمي

ناصر مزيد ناصر العازمي

يوسف محمد أحمد الكندري

عبدالله لافي سعد حجر

نواف طلال فهيد المهيميل

أحمد سعد جزاء الراجحي

عادل فلاح سعد العازمي

محمد جظعان عبدالله العازمي

طلال نواف مذهل العازمي

طلال مبارك قبلان العازمي

محمد سامي سعد الجناع

سعد مبرك علي عوض

محمد أحمد مرزوق الاذينه

فهد محمد معيض العازمي

طلال عبدالعزيز متعب الربيعان

محمد سالم سعد العازمي

مجبل سعود ماطر دسمان

جاسم محمد فالح محمد

أحمد فهد مبارك العازمي

مشاري سعد راشد ابولبقه

مرسل محمد مجحود العجمي

فهاد محمد فهاد العازمي

لافي مفلح عبدالله شبيكان

سعد مدعث سعود عيد

مسلم خليفه مسلم العميره

مشعل فالح مجبل العازمي

سعود محمد حرفان السهلي

فايز عوض فالح راعي الفحماء

غانم عياد حماد العازمي

عواد مسباح عواد مسباح

عبدالرحمن عايض غزاي العتيبي

أحمد سعود سعد مطلق

عبدالله حمد منصور العجمي

بدر سعد ناصر مبارك

مطلق علي مطلق الدغيم

محمد مجبل صالح العازمي

ناصر فليح ناصر العازمي

حمود شاهر زامل العازمي

محمد ذياب لافي العازمي

صويان صماد نفل العجمي

عبدالهادي صالح مبارك صالح

طلال عثمان نصار لحيان

محمد فيصل سعود الشمري

نايف منيع زيد البصمان

صالح جريد مرزوق العازمي

بدر محمد مبارك كميخ

عيد ناصر خلف العازمي

محمد فهد محمد الخالدي

جمعان فالح ناصر العازمي

عبدالعزيز علي عبدالله العوضي

ناهض فراج ناهض العجمي

مشعل مرزوق مطلق العازمي

أحمد سالم خالد العازمي

أحمد حمد مبارك الهيم

فيصل مجبل مفرح العازمي

فهد وسمي عيد فهد

حمد سلطان حمود النويعم

مشعل عبدالله تراك الشمري

محمد مطلق منيجل العازمي

نايف عايض علوش العازمي

منصور برجس عايض الهاجري

مرزوق فلاح سعد غريب

بدر عبدالجليل عبدالرحمن اليوسف

فلاح عبدالله حماد العازمي

فهد عبدالله ناصر العجمي

نواف فالح لافي العكيلي

مشعل محمد صلال الشميلان

أحمد عمعوم ارغيم العازمي

محمد رشيد ناصر العازمي

غايب جهاد فرج العازمي

عادل مزيد ناصر العازمي

سعد فيصل فرج الشمري

ثامر جري ساري المطيري

سالم سعود عبدالله الميع العازمي

سعد فالح سالم العازمي

عادل براك عيد العازمي

هادي محمد سند بين الدمام

مسعود مبرك سعود العازمي

فهد شويمي سالم العازمي

عبدالمحسن محمد عبدالله العنزي

مرضي مبارك فلاح مبارك

نواف مداد عيد العازمي

محمد فالح بداح العازمي

فواز مبارك سعد العازمي

جمال سعود عبيد العازمي

محمد ضبيب مزيد الضفيري

فهد الحميدي مناور الخالدي

مبارك عامر علي الدماك

خالد جمال أحمد الأحمد

مشعان محمد بداح فرحان

عبدالله سعد محمد العازمي

صلاح راشد رشيد الشدقم

فهد حمد دغمان العازمي

مبارك سيف ظاهر العازمي

علي عبدالله علي فزير العازمي

مشعان فهد فدعوس العجمي

نواف فهد مفلح النامي

علي مسعود طالب المري

صلاح راضي صالح العازم

سعد سالم سعد فهيد

ناصر سعد محمد عكشان

عيسى فلاح ذياب العازمي

سعود مبارك سعود الحجيلان

راشد مطلق سيف العازمي

طلال سعيد اسود العنزي

محمد جهران محمد العازمي

حمود فالح مسفر الهاجري

حسين علي صالح العازمي

سالم شداد عباد العازمي

خالد حصين مشعان الهاجري

محمد عوض راشد الزنيف

ثامر ساير عبدالرحمن المطيري

مانع ساري دابي المطيري

بدر غليفص بطاح العازمي

سامي مبارك براك الوطري

حبيب جمعان معيكل العازمي

محمد رجعان عايض الجويسري العازمي

راشد ثني فلاح العازمي

عبدالله شامخ التويخ الرشيدي

كميخ محمد كميخ الرشيدي

أحمد حمود سعد الخرفشي

محمد علي مبرك العازمي

فهد محمد غانم العازمي

محمد علي عبدالله العوضي

خالد حزام فالح الحبيني

راشد سلمان مبارك الاشقر

بدر فرحان سيف النامي

نايف حجي راشد العازمي

ملفي مبارك فهد العازمي

خالد عيد عياد العتيبي

جراح نزال مبارك الرميح

صهيب داودمحمد عبدالرحيم الكندري

سعد رجعان سعد الجويسري

محمد عبدالله مطلق بوسمري

حمد محمد ناصر بن عيدالمطيري

عامر حمدي خلف العتيبي

سعود سعدون سعد مطلق العازمي

عبدالله محمد حماد العجمي

محمد جاسم محمد حسن

عبدالعزيز أحمد معزي العازمي

أحمد سعود سالم العازمي

طاحوس محمد طاحوس محمد

فواز صباح لفته الظفيري

عدنان عامر سالم العميره

علي براك محمد العازمي