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((وربة)) يرعى أنشطة نادي ضباط الجيش

2/11/2024 11:25:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن رعايته لأنشطة نادي ضباط الجيش بما في ذلك الأعياد الوطنية حتى تاريخ 1 مارس تقديرا لما يقدمونه من جهود واضحة وخدمات جليلة للوطن.
وبهذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: سعداء لرعايتنا لنادي ضباط الجيش، موضحا أن الرعاية ستتضمن الأماكن الترفيهية ودعم الأنشطة التابعة للنادي وتعريف رواد النادي بمنتجات وخدمات البنك في نهاية كل أسبوع.
وأوضح المطيري أنه سيتم تخصيص ركن خاص يتواجد فيه موظفو بنك وربة في كل يوم جمعة من كل أسبوع مما يمكن البنك من التواصل مع مرتادي النادي بشكل مباشر والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بخدمات ومنتجات البنك، مشيرا إلى ان هناك جوائز وهدايا قيمة سيتم توزيعها من خلال مجموعة من المسابقات كل يوم جمعة من كل أسبوع وهي عبارة عن هدايا عينية والتعرف أكثر على منتجات البنك وتغطية الأعياد الوطنية بالشراكة مع النادي.
بدوره، قال مسؤول العلاقات العامة في نادي ضباط الجيش العقيد ركن فهد الكندري: نشكر بنك وربة على رعايته الأولى لنادي ضباط الجيش، مبينا ان البنك يعتبر رائدا في مجال العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية، فقد بادر بالرعاية تلبية لمتطلبات هذه المناسبة الوطنية ويتطلع النادي إلى الشراكة المستقبلية مع بنك وربة في الفعاليات القادمة.
وتأتي هذه الرعاية دعما لمؤسسات الدولة والقطاع الحكومي وبالأخص نادي ضباط الجيش التابع لوزارة الدفاع، حيث ان النادي يلاقي رواجا كبيرا من حيث الحضور، ومكانه الاستراتيجي.

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